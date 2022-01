UZI tease le feat "Rotterdam" avec Oboy qui sortira en film

UZI marquera son retour prochainement avec Oboy et le morceau "Rotterdam".

Uzi fera prochainement son retour avec un deuxième album, comme il l'a annoncé il y a quelques semaines sur ses réseaux : "Bienvenue en 2022, l'année de mon 2ème album". Si pour l'instant on ne sait pas grand chose de cet album, on sait tout de même qu'Oboy sera invité dessus, sur le titre Rotterdam.

Et ce nouveau morceau a été teasé sur les réseaux sociaux d'UZI avec une vidéo dans laquelle on peut entendre le refrain du titre Rotterdam. Le morceau devrait prochainement sortir puisqu'un clip a été tourné avec Oboy. On peut voir les deux artistes sur le tournage sur le compte Instagram de UZI.

Et plus que ça, Rotterdam prendra la forme d'un film, comme il vient de l'annoncer sur son compte Instagram avec l'affiche officielle. Il sera réalisé par Kamerameha, Nazar Lajili et Youngchild.

En attendant la sortie de l'album et du morceau, vous pouvez écouter cet extrait ci-dessous :

