Uzi sort son premier album "Coeur abimé"

Depuis vendredi 19 février 2021, "Coeur abîmé", le premier album d'Uzi, est dans les bacs.

par Team Mouv'

Après avoir été révélé au grand public avec son morceau La fête et sa série de freestyles Akropovic, Uzi vient tout juste de dévoiler son premier album studio intitulé Cœur abîmé. Il s'agit d'un projet de 16 titres sur lequel le rappeur a choisi de ne faire aucun featuring, probablement pour rester en tête à tête avec son public . Et pourtant on sait qu'il est proche de gros artistes tels que Ninho ou RK par exemple .

Au moment de partager son premier bébé sur les réseaux, le rappeur de Noisiel était visiblement très heureux : "Enfiiiiiiin ! ! " s'écriait - il au moment d'annoncer la bonne nouvelle à son public, ce vendredi 19 février .

Surprise à la cité

Pour célébrer la sortie de ce premier projet, les proche d'Uzi se sont réunis dans sa cité de Noisiel pour fêter ça dans la nuit de jeudi a vendredi dernier . Malheureusement les conditions sanitaires sont toujours difficiles et les rassemblements interdits . La police est donc intervenue dans la nuit pour gâcher La fête. Interviewé quelques jours après cette soirée "clandestine", le rappeur s'est excusé . "Ça nous a fait très plaisir . C’est vrai que c’est sûr, c’est une crise sanitaire mais je ne suis pas le responsable . On est jeunes, on a besoin de croquer la vie à pleines dents__" expliquait l'artiste .

Uzi débarque à Mouv' Rap Club

Ce lundi 22 février, Uzi sera présent dans les studios de Mouv' pour participer à l'émission Mouv' Rap Club. Il sera l'invité de Céline, Cefran et Fif" pour discuter avec eux de son actu et de ce qu'il nous prépare pour la suite !