Uzi règle ses comptes avec l'amour dans le clip "Bella"

Dans son dernier clip intitulé "Bella", Uzi nous parle de son rapport à l'amour.

par Team Mouv'

Cette année, le jeune rappeur Uzi a prouvé qu'il faudrait désormais compter avec lui dans le paysage rap français. Après de nombreux succès tels que les titres La Fête ou sa série de freestyles Akrapo, le rappeur de Noisiel vient tout juste de dévoiler son clip intitulé Bella.

Uzave en pleine forme

"Y’a rien sans vous, la famille" rappelle Uzi dans le message qui accompagne la publication de son clip "La suite arrive bientôt, restez branchés !" rappelle le rappeur avant de dévoiler son clip . A l'image, on le retrouve frais et solitaire dans des paysages à couper le souffle . Dans son rap, il aborde les thèmes des déceptions amoureuses et les douleurs qui s'en suivent :

En ce moment j'ai pas l'temps bébé le bif m'appelle . J'reviens pas sur mes pas j'savais d'jà prendre la quelle

Uzi le mélancolique

Dans ce visuel écrit et réalisé par Kamerameha, Uzi se met dans la peau d'un personnage au cœur froid . Il raconte sa vie de rue mais surtout, l'influence de cette dernière sur sa vie sentimentale. A cause de son train de vie à 200 à l'heure, il n'a pas le temps pour l'amour . Déjà fin février lors de son passage à Mouv' Rap Club, Uzi avouait "Je suis assez mélancolique en vrai" .