Uzi dévoile la date de sortie et les feats de son nouvel album

Uzi annonce la date et les collaborations de son prochain projet.

par Team Mouv'

Après le succès de son dernier album et notamment de son titre phénomène À la fête, Uzi sera prochainement de retour avec un nouvel album, accompagné d'une equipe de choc.

Meilleur qu'hier

Uzi continue son ascension dans le paysage rap français. À l'occasion de la célébration de son premier disque d'or reçu ce 7 juin pour son premier album Coeur Abimé, sorti il y a un peu plus d'un an, le rappeur a tenu a remercier ses fans au travers d'un joli cadeau.

En effet, si son deuxième album est teasé depuis un moment déjà, notamment avec la sortie du clip Rotterdam en featuring avec Oboy, suivi du deuxième extrait T'abuses, avec ISK et Timal, celui-ci devient de plus en plus concret. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur du 77 a fait la surprise de dévoiler la date de sortie de Meilleur qu'hier, qui verra le jour le 24 juin prochain.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et comme si cela n'était pas assez, l'artiste a régalé un peu plus ses fans en balançant un troisième extrait intitulé Barksdale.

Confirmant ainsi la présence de Booba sur le titre Trophée, de Soolking sur La famille et de Lynda sur Mal au coeur, Uzi compte bien, avec ce nouveau projet, marquer un peu plus le rap français de son empreinte.