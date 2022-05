Un mystérieux camion Népal se balade dans Paris

Ce camion aux couleurs de Népal fait le tour de Paris pour lui rendre hommage.

par Team Mouv'

Les Parisiens les plus chanceux et observateurs l'auront peut-être vu passer : un camion décoré en hommage à Népal déambule dans Paris.

Un magnifique hommage de plus pour Népal : un camion décoré à son effigie fait le tour de la capitale française. Cette petite camionnette, sur laquelle est dessiné le portrait de Népal sur la cover de Adios Bahamas, accompagné du titre "Là-bas", s'est faite remarquer par les fans du défunt rappeur, aussitôt sous le charme de cette nouvelle dédicace à l'artiste de Sundance.

La mémoire de Népal vit encore

Le véhicule appartient en fait à un artisan et est une des 12 oeuvres qui devaient être créées en hommage à Adios Bahamas, comme les fresques présentes à différents endroits de Paris, comme celle située dans le 20e arrondissement de Paris et basée sur le morceau En Face. Ces travaux sont la création de plusieurs artistes qui ont pour but de célébrer la mémoire du rappeur de la 75e session.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une belle oeuvre, qui a ému le public très fidèle et dévoué de Népal. Si ces créations ne semblent pas plaire.à tout le monde - les fresques avaient été dégradées en 2021, puis restaurées - , elles font du moins presque l'unanimité dans le monde du rap, toujours très ému par le départ du rappeur masqué en 2019, à seulement 29 ans.

Grâce à une communauté très fidèle, la mémoire de Népal survit ainsi, alors même que ses chansons bercent encore nos soirées.