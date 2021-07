Un légionnaire rappe du La Fouine en direct du défilé du 14 juillet

Le rap de La Fouine jusque dans le défilé du 14 juillet.

par Team Mouv'

Ce 14 juillet 2021, le défilé traditionnel des militaires passe en direct sur TF1 mais cette année deux membres de la musique de la Légion ont fait le buzz ! Ils ont rappé en direct sur un classique de La Fouine . . . un moment complètement lunaire à la télévision .

La Fouine à l'honneur au défilé

Pour beaucoup, les militaires les plus impressionnants sont légionnaires . Certains viennent du monde entier pour servir la République française . Ils sont connus pour leur sens de l'honneur et dans le cortège on les repère de loin : les pionniers portent une grosse bebar et sont armés d'une hache et d'un tablier ! Ce 14 juillet, n'était pas comme les autres, deux frères originaires de Mongolie ont fait un freestyle sur Qui peut me stopper ? de La Fouine . L'un rappe et l'autre fait du beatbox en direct devant des millions de téléspectateurs . "Le manque de fric me fait pas peur, moi je suis fils d'ouvrier . / Le porte - feuille vide comme le frigo / J'avais des amis toxicos qui pour une dose auraient troqué leur tricot" Ça change des chants militaires !

Une scène symbolique

Canardo, n'a pas hésité à poster cette séquence sur son compte Instagram . Il n'y a pas plus symbolique que d'entendre les lyrics de son frère passer à la télévision française . D'ailleurs Qui peut me stopper ? colle bien à la philosophie de vie des légionnaires venus de loin. Encore plus étonnant, le compte Twitter officiel de la Légion Étrangère a posté un screenshot de l'extrait, fier de ses soldats fan de rap .