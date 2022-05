Un feat de rêve pour Médine : “Avec Renaud j’aimerais bien”

Invité de L'After avec toute sa famille, Médine nous a confié son featuring de rêve.

par Team Mouv'

Depuis mardi 10 mai, Médine a pris le contôle de Mouv' pour une spéciale Médine Mouv' à l'occasion de la sortie de son nouvel album Médine France. Invité mardi 10 mai de Coffee Show et mercredi 11 mai de L'After, le rappeur du Havre avait carte blanche sur notre antenne et nos réseaux. Il sera également présent aujourd'hui, jeudi 12 mai, pour un Mouv' Rap Club et un live aux cotés de Pascal Cefran et DJ First Mike.

Pour sa venue dans L'After, Médine et venu avec toute sa petite famille la Khan Family avec sa femme Cheez Nan et leurs enfants Massoud, Mekka et Genghis. L'occasion pour le rappeur et sa famille de nous faire des confidences et de bien rire avec Salma, Dirty Swift, Gaspard, Pierre et Elsa.

Renaud feat de rêve de Médine

Au micro de Coffee Show, Médine avait dit qu'il serait chaud pour un feat avec Le Rat Luciano.Entouré de Salma et toute l'équipe de L'After, Médine a confié qu'il aimait le chanteur Renaud : "Moi j'aime bien Renaud j'aimerais bien, c'est son anniversaire en plus aujourd'hui, joyeux anniversaire le R. Je lui ai pas demandé, j'ai même pas tenté." Un kif que le rappeur n'a pas demandé au chanteur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Renaud si tu passes par là : Médine veut feater avec toi !