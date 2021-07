Un fan confond Heuss l’Enfoiré avec Naps

Une scène bien drôle qu'a offerte un jeune fan à Heuss l'Enfoiré.

par Team Mouv'

En tant que fans, parfois ça fait extrêmement plaisir de rencontrer son artiste préféré au détour d'un concert quand c'est possible ou dans la vraie vie et c'est ce qui s'est passé pour un jeune fan . Enfin presque . . . il a confondu deux rappeurs du rap game : Naps et Heuss l'Enfoiré qui s'est amusé de la situation .

"Heuss l'Enfoiré, tu m'reconnais" ?

Heuss l'Enfoiré a posté sur sa story Snapchat la rencontre avec un jeune fan . Sur la vidéo on voit l'interprète de Ne reviens pas et le jeune ado chanter ensemble le hit de Naps La Kiffance , Heuss lui demande s'il l'a reconnu et le fan répond : "Ouais ouais t'es Naps".

Heuss a pris la situation a la rigolade et a même mentionné le compte Snapchat de Naps pour lui montrer cette drôle anecdote :

"La Kiffance" : plus qu'un succès pour Naps

Sorti le 26 février dernier, le rappeur de Marseille avait dévoilé La Kiffance, morceau d'introduction de son dernier album Les mains faites pour l'or . Un tube parfait pour l'été dans lequel Naps développe sa définition de la belle vie et du bonheur : que ce soit "voyager jusqu'au Nirvana", "prendre le petit dej en pyjama" ou encore "faire le tour d'la Thaïlande en 500 Yamaha" . Un hit single de diamant qui fait de lui le morceau le plus streamé de l’année sur Spotify et qui tourne encore dans toutes les têtes cet été !

Récemment d'ailleurs, Naps a aussi eu une expérience avec un fan qui avait trouvé son adresse pour lui demander un autographe .