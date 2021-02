"ULTRA" : Booba annonce un feat avec Bramsito

Le Duczer commence déjà à rassembler ses troupes pour "ULTRA", son prochain album prévu début mars.

par Team Mouv'

Le 5 mars prochain, les ratpis hisseront haut le pavillon noir pour la sortie d'ULTRA, le prochain ( et dernier ? ) album de Booba . Depuis l'annonce de la sortie de son projet, le Duczer est enragé sur les réseaux et il s'attaque à tout ce qui bouge . Il vient néanmoins d'annoncer une petite douceur à ses fans : un featuring avec Bramsito !

Les deux pirates devraient unir leurs forces sur le titre Dernière fois, comme l'a annoncé le rappeur sur ses réseaux en partageant un visuel sombre qui annonce un morceau puissant et profond. Amis de longue date, Booba et Bramsito ont déjà collaborés sur des énormes hits, comme par exemple Sale Mood.

Ce featuring n'est pas vraiment une surprise car on sait à quel point la fusion entre la musique du Kop et celle de Bramsito est efficace . Signé chez 7 Corp, le label du Duc, Bramsito a développé un univers musical ensoleillé avec beaucoup de chant, ce qui colle parfaitement avec le rap plus sombre de Booba .

Toujours n°1

Récemment, le Duczer a littéralement braqué l'industrie rap français en sortant Ratpi World, une reprise du hit Barbie Gril de Tori V . . . 2,5 millions de streams en sept jours + 2,7 millions de vues pour le clip . Booba a encore cassé le rap game !