Tunisiano : son premier album "Le regard des gens" revient sur les plateformes

Tunisiano se laisse aller à un peu de nostalgie en nous ressortant l'excellent album "Le regard des gens".

Voilà une petite surprise qui fait plaisir en début de semaine : Tunisiano vient de nous remettre en ligne son premier album solo intitulé Le regard des gens. Le projet de 16 titres ( + 3 bonus tracks ) est sorti dans les bacs le 25 février 2008, à l'époque à laquelle Tunisiano, Aketo et Blacko formaient le groupe Sniper !

Un super album signé Tunisiano

Grâce à l'efficacité de titres comme Nos Rues__, Le regard des Gens avait reçu un accueil chaleureux de la part du public . Dans ce projet de la "maturité", Tunisiano nous décrit le monde à travers ses yeux d'artiste désabusé . Sur des morceaux engagés ( époque oblige ) il prend des risques souvent réussis et use de son expérience au sein de Sniper pour livrer un premier projet très solide . On y retrouve 3 featurings, avec Amel Bent, Zaho et Lyricson.

"Depuis hier à 00h00, mon premier album "Le regard des Gens" est de nouveau disponible sur les plateformes, on peut y retrouver des titres tels qu'Equivoque, Marlich, Je porte plainte, Solitude, Ensemble, ou encore Répondez - Moi. N'hésitez pas à redécouvrir ce petit bijou dont je suis trop fier" expliquait le rappeur dans son post Instagram :

Une sortie difficile pour Tunisiano

Bien qu'il soit très fier de ce premier album, la sortie du projet ne s'est pas déroulée comme prévu en 2008. A cause d'un différent avec son label, le rappeur originaire de Deuil - la - Barre dans le Val d'Oise s'est retrouvé en procès avec Desh Musique . Dans une interview, le rappeur expliquait même avoir été volé par ce label, puisqu'il n'avait pas été payé pour cet album !

Tunisiano l'a dit lui - même : "Marlich"

13 ans après cette sortie mouvementée, Tunisiano s'offre une belle revanche en remettant en ligne son premier bébé . Pour le public, c'est que du plaisir car on peut maintenant repartir avec Bashir dans son voyage introspectif à travers Le Regard des Gens . En plus, le 3ème bonus track intitulé Intersection est un morceau de Sniper !