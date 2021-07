Tunisiano, Alkpote, ISK... Les rappeurs tunisiens célèbrent la sortie de leur single autour d'un repas

À l'occasion de la sortie de son featuring 00216, Tunisiano a réuni plusieurs artistes et personnalités dont Alkpote, ISK, et Mokhtar Moki autour d'un repas tunisien auquel Mouv' a participé.

par Team Mouv'

À deux pas de Belleville, des éclats de voix se font entendre dans un petit restaurant exigu, rue Jean - Pierre Timbaud . À l'intérieur, Tunisiano a réuni ses collègues pour célébrer comme il se doit son single 00216 en featuring avec Sadek, Alkpote, ISK et Brulux : "J'avais envie de faire une tablée dans un restaurant tunisien que j'adore où la bouffe est excellente . C'était le moment de creuser ce concept là . C'était aussi une façon de fêter la sortie du titre qui parle de lui - même . 00216, c'est l'indicatif de la Tunisie . "

"Mettre en lumière les artistes de chez nous"

Pour l'occasion, Bachir, de son vrai nom, partage donc un repas à la Lyoom cantine dans le 11e arrondissement de Paris . Autour de la table, une dizaine de personnes se sont retrouvées . Le rappeur est en bout de table, entouré à sa droite de Mokhtar Moki, célèbre vigile du plateau de TPMP et à sa gauche de son acolyte de toujours et membre du groupe Sniper, Aketo, qu'il désigne du doigt : "Regarde lui, il est algérien mais il est venu me soutenir quand même . "

Mokhtar Moki, Tunisiano et Aketo, réunis pour un repas tunisien. ©Radio France

En fond, la musique tunisienne rythme le repas . Les trois serveurs présents, couronnés de chéchias ( couvre - chef national de Tunisie, ndlr ) , s'affairent en cuisine et en salle à servir les plats, dans la bonne humeur générale . Discret dans son survêtement vert kaki, le jeune rappeur ISK profite de la cuisine : "Tout se passe bien . Pour l'instant, on est qu'à l'entrée . Pour ceux qui connaissent, c'est un peu de slata mechouia, un peu de tajine et un peu de boisson .__"

De nombreux plats tunisiens sont dressés sur la table ©Radio France

La réunion de la nouvelle et l'ancienne génération

Pour son featuring 100 % tunisien, Tunisiano a souhaité réunir la nouvelle et l'ancienne génération, une fierté pour ISK : "Quand il m'a invité, je n'ai pas hésité à poser dessus directement pour les couleurs du pays . J'étais fier de représenter la Tunisie, surtout moi qui scande beaucoup mes origines . Ça m'a fait plaisir . " Une réunion de rappeurs du pays au drapeau rouge et blanc, que Bachir a souhaité mettre en avant : "Je voulais mettre en valeur et en lumière les artistes de chez nous . Avant quand je rappais, j'étais un peu isolé . Je trouvais que j'étais un peu le seul tounsi du game . Maintenant, il y a des vrais artistes confirmés__, et je me suis dit que ce serait chanmé de ramener tout le monde sur un même titre . "

C'est un feat très épicé . Le morceau est une combinaison de rappeurs découpeurs .

Des artistes confirmés comme Alkpote, présent à l'évènement . Sur la terrasse face au restaurant, l'empereur fume en attendant la suite du repas . Vêtu d'un pull noir "alkpote", de son indispensable casquette "sucepute" et de lunettes teintées, le rappeur prévient : "Je n'aime pas trop parler . " Il prend tout de même le temps d'échanger quelques mots sans quitter son ton provocateur qui lui colle à la peau : "Je suis là pour manger un bon repas chaud, comme un sans - abri qui recherche la lumière . "

Alkpote était présent à l'événement pour célébrer la Tunisie ©Radio France

L'aigle royal, comme il aime se faire appeler, ne s'épanchera pas, si ce n'est sur la raison de sa présence : "Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les épices . Et la musique aussi, c'est un feat très épicé . Le morceau est une combinaison de rappeurs découpeurs .__" L'artiste qui sort son prochain projet ce vendredi 9 juillet 2021, rejoint finalement l'intérieur de la salle pour poursuivre le repas : "On va se régaler d'un festin romain, digne d'un empereur romain, plein d'épices . "

Une dizaine de personnes se sont réunies à la Lyoom Cantine ©Radio France

Avec une ribambelle de plats dressés sur la table, Mokhtar s'étonne d'un plat en particulier : "Des pâtes au merguez ? C'est la première fois de ma vie que je vois ça ( rires ) . " L'ambiance est bon enfant dans ce restaurant tunisien de la capitale . Un moment convivial dont profite Tunisiano pour dévoiler en exclusivité au micro de Mouv' le nom de son prochain projet : "L'album sort en octobre si tout se passe bien . Il s'appellera Avis de Tempête ."