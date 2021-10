Tsew The Kid annonce la sortie d’un nouvel EP.

par Team Mouv'

L'artiste originaire ville d’Antananarivo, la capitale de Madagascar, annonce un nouveau projet pour cette fin d'année .

Tsew The Kid agrandi son répertoire

Un peu plus de six mois après la sortie de son premier album Ayna, Tsew The Kid annonce la sortie d'un nouveau projet . Alors qu'il s'était entouré de deux artistes, PLK et Lefa, pour son précédent album, l'artiste originaire de Madagascar ne s'est accordé qu'un seul featuring cette fois ci, celui de Jok'air. Ce morceau, intitulé L'Orage, est d'ailleurs disponible depuis le 28 septembre .

Le jeune talent de Panenka reviendra donc le 15 octobre avec son cinquième EP intitulé Béni et Maudit. Un projet dans lequel il devrait continuer à faire étalage de ses mélodies et de ses lyrics introspectives, parfait pour l'automne .

Tsew The Kid s'était notamment fait repérer grâce à sa mixtape Diavolana sortie en novembre 2019 . Le projet s'était écoulé à 4 048 exemplaires en première semaine et l'artiste avait su proposer un nouveau profil au paysage urbain .