Tsew The Kid annonce la sortie de son premier album et dévoile les feats

Le premier album de Tsew The Kid, "AYNA", sera disponible le 26 mars 2021.

par Team Mouv'

Tsew The Kid va enfin sortir son premier album . Un an et demi après la sortie de sa mixtape Diavolana, le petit prodige du lo - fi hip - hop passe à l’étape supérieure . AYNA sera disponible le 26 mars 2021, et on pourra y retrouver des featurings de PLK et de Lefa .

AYNA veut dire Vie

Pour annoncer son album, Tsew the Kid a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux . Celle - ci nous indique les différents thèmes qui seront certainement abordés dans le projet, des premiers pas et des souvenirs les plus anciens à Madagascar au soutien inconditionnel de la famille, en passant par la découverte de l’amour et de ses affres mais aussi de la colère, de la rage, de la perte de contrôle . On peut supposer qu’AYNA, qui signifie "vie" en Malgache, sera un album très introspectif .

Tsew the Kid travaille depuis près d’un an sur ce projet, qui comptera 18 titres. Le featuring avec Lefa, Maladroit, est d’ores et déjà disponible . La connexion avec PLK, bien qu’inédite, semble assez évidente, les deux artistes étant tous deux membres du label Panenka Music. De notre côté, on a hâte d’écouter ça !