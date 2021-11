Travis Scott va payer les frais d'obsèques des victimes de son concert

Suite à la tragédie du festival Astroworld, Travis Scott va dédommager les victimes et payer les obsèques des personnes décédées.

par Team Mouv'

La tragédie qui a eu lieu le vendredi 5 novembre au festival Astroworld aura marqué les esprits. Devant le décès de huit personnes durant son concert, Travis Scott a décidé de rembourser les billets du festival, mais également de payer les obsèques des victimes.

Lundi 8 septembre, après un long weekend perturbé par le drame de vendredi, Travis Scott a publié un communiqué dans lequel il a annoncé vouloir couvrir les frais d'obsèques des huits personnes décédées lors de son concert au festival Astroworld. Le rappeur de Houston souhaite également s'associer avec l'association BetterHelp pour offrir des soins en santé mentale aux personnes affectées psychologiquement par le terrible événement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Travis Scott "dévasté"

Travis Scott, qui avait réagi dans une vidéo sur les réseaux, se disant "dévasté" par la tragédie, travaille apparemment main dans la main avec la police mais aussi la ville de Houston, où s'est déroulé le festival, et qui est sa ville d'origine. Selon le communiqué de presse partagé par son équipe et diffusé par CNN, "Travis est en conversation active avec la ville de Houston, les forces de police et les premiers secours pour entrer en connexion de manière appropriée avec les familles des personnes concernées", et ses collaborateurs ajoutent "ce sont les premiers pas d'un plan que Travis a promis de tenir pour aider ceux qui sont en deuil et ceux qui se rétablissent".

L'artiste, qui était également organisateur du festival, est depuis le 8 novembre le sujet d'une enquête visant à déterminer s'il a encouragé la foule à prendre des risques. Lui comme sa compagne, Kylie Jenner, qui était également présente sur les lieux, maintiennent ne pas avoir réalisé la gravité des événements et avoir été dépassés par la situation. 50 000 personnes étaient présentes, et beaucoup décrivent l'événement comme traumatisant, rapportant une ambiance violente et extrêmement chaotique. Les rumeurs circulent, et Travis est pointé du doigt par beaucoup comme responsable du drame, notamment parce qu * * 'il inciterait les fans à se déchaîner lors de ses concerts. * *

Celui-ci semble donc essayer, par tous les moyens, de réparer les dégâts causés et de faire preuve d'empathie envers les victimes et toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans l'événement. Bien sûr, cela ne sera pas suffisant, et on attend encore que toute la lumière soit faite sur cette affaire.