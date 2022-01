Tortoz annonce qu'il est atteint d'un cancer

Tortoz révèle qu'il souffre de problèmes médicaux.

par Team Mouv'

Alors que son retour était plus proche que jamais, Tortoz annonce que des problèmes médicaux ont mis à l'arrêt ses plans pour 2022.

Un message positif

Début novembre Tortoz annonçait que son prochain album était finalisé. L'homme aux multiples casquettes, rappeur, producteur, directeur artistique, topliner ou encore ghost writter, n'avait pas sorti de projet depuis mai 2019 et beaucoup attendaient de connaitre la date de parution du prochain. Cependant, depuis son annonce, datant de plus de deux mois désormais, nous n'avions aucun signe de l'artiste de Grenoble.

Ce dimanche 16 janvier, Tortoz a décidé de révélé les raisons de cette absence. A travers une vidéo postée sur les réseaux, il explique qu'il a appris il y'a environ un mois qu'il avait un cancer. Loin d'être larmoyant, le message du proche de Mister V est rempli de positivité : "on est en 2021 on est en France, dieux merci la médecine est bonne je vais m'en sortir". Tortoz s'autorise même à faire un peu d'autodérision : "j'ai pas envie de cliper sans mes cheveux, sans ma barbe et je ressemblerai à un pouce, l'empereur du drip doit être drippé quand il revient".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les projets de Tortoz vont donc être retardés mais comme il le dit si bien "la santé avant tout". On espère que tout se passera bien pour lui et on lui souhaite un bon rétablissement.