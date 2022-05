Tortoz annonce qu'il a vaincu son cancer

Début 2022, Tortoz annonçait des problèmes médicaux.

En janvier 2022, Tortoz expliquait qu'il mettait sa carrière en pause, en annonçant qu'il était atteint d'un cancer. Quelques mois plus tard, le rappeur nous réjouit avec une très bonne nouvelle : il a vaincu son cancer.

Le rap c'est bien, mais la vie c'est mieux

Sur ses réseaux sociaux, l'auteur de Roze a tenu à remercier sa communauté et tous les gens qui lui ont donné de la force pendant son combat : "Merci à tous pour l'amour ces 6 derniers mois, je vous aime tous."

Dans un second message, Tortoz explique avoir énormément appris de cette épreuve, et rappelle à tous qu'il faut profiter de la vie : "Ces 6 derniers mois m’ont appris plus que mes 28 ans de vie. La maladie c’est un combat mental et physique quotidien et j’ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui n’ont pas eu ma chance. Prenez soins de vous, le rap c’est bien mais la vie c’est mieux."

