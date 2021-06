Quand le légendaire Timbaland valide Gims

Timbaland a validé Gims qui écoute "Ya habibi" dans sa story Instagram.

Si la Sexion d'Assaut a annoncé aujourd'hui qu'aucun album n'était prévu, Gims peut se consoler : le légendaire beatmaker Timbaland a validé son talent .

Dans sa story Instagram on le voit hocher de la tête et faire des "Oh" expressifs en écoutant les vocalises de Gims . Sur cette vidéo il écoute Ya Habibi un extrait de la réédition de l’album Le Fléau intitulé Les vestiges du Fléau sorti le 28 mai dernier .

Le producteur et rappeur a l'oreille pour dénicher les talents . Tout ce que Timbaland touche se transforme en or . Une aubaine pour Gims ? Ce serait pas la première fois que Timbaland prendrait sous son aile un français : on se souvient de ses morceaux pour M Pokora .

Un producteur omniprésent dans les années 2000

Le rappeur et chineur de talents originaire de Virginie a su sentir les tendances et devenir une vraie machine à hits. C'est auprès de lui que Aaliyah s'est tournée pour produire son album One In a Million, qui s'est vendu à plus de 11 millions d’exemplaires .

On lui doit des morceaux comme Get Ur Freak On de Missy Elliott ou Ayo Technology de 50 Cent. Dans les années 2000, Timbaland faisait la pluie et le beau temps sur les ondes radio du monde entier . Son secret : savoir s'entourer d'artistes comme Snoop Dogg, Elton John, Jay - Z, Kanye West, Mary J Blige, Beyoncé . Sans oublier de trouver des beats originaux qu'il applique à des styles variés comme rap, rock, pop ou même dance music .