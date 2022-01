Timal x Gazo : le feat pour bientôt

Timal et Gazo l'ont confirmé sur Snapchat : le feat est enregistré.

par Team Mouv'

Alors qu'il sortait le 15 octobre 2021 son dernier album intitulé Arès, Timal reviendra pour jouer la finale en 2022 accompagné du drilleur français par excellence Gazo.

Connexion 93 x 94

Après la sortie de son dernier album en fin d'année 2021, Timal compte bien continuer son ascension dans le rapgame en 2022. Celui qui a proposé des featurings de qualités et enflammé la scène musicale avec son titre Fuego ou encore La beu beu en collaboration avec Jul continuera de nous ambiancer cette année. Et qui de mieux pour l'accompagner que Gazo ? C'est cette fois-ci avec l'emblématique drilleur du 93 que Timal a annoncé avoir enregistré un featuring. Une collab de plus pour celui que l'on retrouvera peut-être prochainement avec Orelsan et Damso.

En effet, les deux rappeurs se sont retrouvés en studio dans la nuit du 26 au 27 janvier. À l'issue de cette séance, ils se sont chacun emparés de leur compte Snapchat respectif pour publier des stories et annoncer le "boulot fait". Sans surprise et pour le plus grand bonheur de tous, le son s'annonce être bouillant d'après Gazo lui-même qui a déclaré "J'ai pas l'habitude de dire ça mais le son que je viens de faire avec Timal c'est une dinguerie".

Capture d'écran story Snapchat de Gazo

Capture d'écran story Snapchat de Timal

Une chose est sûre, ces deux cracheurs de fuego nous ont préparé ce qui devrait être une future masterclass.