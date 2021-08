Timal de retour déter comme jamais dans le clip de "La 14"

Le rappeur Timal balance son nouveau clip "La 14" pour fêter sa signature au sein du label Universal chez Argentic Music et Capitol.

par Team Mouv'

Après une série de freestyles, un premier projet Trop Chaud qui lui ont fait décrocher le disque de platine et son deuxième album Caliente suivi de sa réédition Trop Caliente qu'il est venu nous présenter dans Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran, Timal est à 100% de ses capacités et fait son retour dans le game avec le morceau clippé de La 14.

Le jeune MC, inspiré par ses origines guadeloupéennes se distinguant par sa hargne vocale ainsi que par des textes crûs et imprégnés d’une réalité sombre, est déter comme jamais pour cette rentrée et nous annonce fièrement avec La 14 sa signature au sein du label Universal chez Argentic Music et Capitol .

Dans le clip réalisé par Black Anour, Timal met en scène sa fraîche signature . La vidéo est actuellement en tendances YouTube !