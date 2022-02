Timal annonce un retour prochainement avec "La15"

Timal reviendra prochainement avec "La15", suite de sa série de morceaux.

par Team Mouv'

Alors qu'il sortait son album Arès en fin d'année 2021, Timal a annoncé qu'il reviendra bientôt pour envoyer la suite avec La15.

Le retour du sombre Timal

Timal est deter comme jamais en ce début d'année. Alors que le jeune MC a cartonné avec son 3ème album solo sorti le 15 octobre dernier, il est revenu récemment nous apporter du soleil avec le morceau Filtré accompagné de Gazo. Et celui qui s'est largement démarqué sur la scène du rap français par sa hargne vocale ainsi que par des textes crûs et imprégnés d’une réalité sombre n'a visiblement pas fini d'envoyer du lourd et compte bien continuer de cracher du feu.

En effet, c'est sur ses réseaux sociaux que Timal a fait une belle annonce qui réjouit ses plus fidèles auditeurs. Celui qui a envoyé le dernier La14 durant l'été 2021, balancera très bientôt La15, suite de sa série de morceaux qu'il a commencé il y a un peu plus de 5 ans déjà et dans lesquels on le retrouve plus sauvage que jamais.

Merci pour vos retours les vatos on revient bientôt pour #La15 😈

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Même si aucune date n'a pour le moment été dévoilée, la 15ème partie de ses freestyles semble déjà prête à être envoyée mais il faudra faire preuve d'encore un peu de patience pour les fans qui n'attendent qu'une chose : le retrouver aussi explosif que dans La12.