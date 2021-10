Timal annonce son nouvel album avec Jul, Heuss l’Enfoiré...

Le nouvel album de Timal sortira bientôt avec des featurings de qualité.

par Team Mouv'

Avec un premier clip et des annonces qui font rêver, Timal nous tease son prochain album : celui - ci sortira le 15 octobre et devrait contenir des feats imposants, notamment avec Jul.

Le jeune rappeur de Saint - Denis en est à son troisième album à seulement 24 ans. Après avoir sorti quelques freestyles, Timal s'est vite fait connaître, d'abord avec son premier projetTrop Chaud qui a obtenu un disque de platine, puis avec son deuxième album Caliente et sa réédition . Loin de se tenir hors du rap game, il nous avait même sorti un clip cet été, signant son retour prochain .

Un nouvel album pour bientôt

Mais les choses viennent à présent de se concrétiser : Timal vient d'annoncer un album, Arès, qui sortira le 15 octobre, et il a vu les choses en grand . Sur le disque, nommé après le dieu grec de la guerre, on trouvera des featurings avec Jul, Heuss L'Enfoiré ou encore Morad. . . de quoi faire rêver les fans de l'artiste .

Le rappeur du 93 a également teasé son retour prochain avec un clip flamboyant : Fuego, nouveau single présent sur l'album à venir, est illustré par des plans efficaces et cinématographiques . Sur un beat rythmé, Timal nous régale encore une fois, et nous donne hâte d'entendre l'album .

Rendez - vous le 15 octobre pour écouter l'album de Timal et ses featurings 5 étoiles. En attendant, on peut toujours écouter Fuego en boucle, et on risque de ne pas s'en lasser .