Tiakola : son premier album est terminé

C'est confirmé, le premier album solo de Tiakola est terminé.

Alors qu'il s'est lancé sur des singles en solo depuis plus d'un an, Tiakola sortira prochainement son premier album solo .

Tiako la Mélo en solo

Celui qui terminait son année 2021 comme il se doit en envoyant son morceau La clé accompagné de son clip, reviendra en 2022 avec un album entier en solo. En effet, Tiakola est désormais prêt à prendre son envol avec un nouveau projet .

Le rappeur de la Courneuve s'est fait découvrir dans le groupe 4Keus et s'est rapidement distingué de part ses mélodies. Par la suite, il a prit un tournant vers une carrière en solo et a proposé bon nombre de featurings ( notamment avec Niska, Leto, ou encore Gazo ) et des singles toujours plus ambiançants les uns que les autres . Et celui qui découpe les prods à travers ses couplets et qui a su s'imposer comme un artiste à part entière vient d'officiellement confirmer le début de sa carrière solo . Son saut dans le grand bain du paysage urbain français est plus qu'imminent .

En effet, ce lundi 14 février, le rappeur a dévoilé en story Instagram, une photo avec une légende ambiguê, évoquant un futur projet . Par la suite, Tiako a retweeté un post reprenant sa story et indiquant "L'album de Tiakola est prêt" .

Alors qu'un bel avenir lui était déjà promis depuis longtemps et que tous ses fans attendaient ce moment, Tiakola confirmera bientôt sa place et une chose est certaine : ça s'annonce bouillant .