Tiakola numéro 1 du Top albums avec son premier album solo

L'album "Mélo", de Tiakola, réalise un très bon score lors de sa première semaine d'exploitation.

par Team Mouv'

C'est une très belle consécration que vient de recevoir Tiakola pour son premier album. Une consécration qui lui permet de valider son rang de grand espoir du paysage rap français.

15 880 ventes en 1ère semaine

Vendredi dernier, Tiakola dévoilait son tout premier album, Mélo. Un album composé de 16 morceaux et pour lequel il s'est entouré de beaux noms de rap game comme Niska, Gazo, Hamza, SDM et Rsko. En guise d'apéritif, le rappeur de la Courneuve avait dévoilé plusieurs clip, La Clé, M3lo et Si j'savais, qui ont permis de renforcer l'attente autour de ce projet.

Trois jours après la sortie de l'album, Tiakola a également envoyé un nouveau clip, celui de Gasolina, accompagné par Rsko. Un manière pour lui de mettre en avant un nouveau titre du projet. Un projet qui a décidément plu aux auditeurs. En effet, les chiffres de vente de la première semaine sont tombés et la Snep annonce que l'album s'est écoulé à 15 880 exemplaires. Un superbe score qui permet même à Tiakola de récolter la première place du Top Albums cette semaine.

Ce superbe score vient rajouter de la lumière sur Tiakola et prouve qu'il a acquis une réelle fan base sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour la suite de sa carrière.