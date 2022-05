Tiakola livre "Mélo", son premier album solo

Après une longue attente, le premier album de Tiakola est désormais disponible.

Les fans sont heureux et soulagés, Tiakola a enfin livré son premier album. Intitulé Mélo, le projet vient de sortir ce vendredi 27 mai et est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Après avoir bombardé le public avec plusieurs singles, l'artiste de la Courneuve était enfin prêt à franchir le cap de l'album en cette année 2022. Sur ce premier album solo, le mélomane s'est entouré de gros invités avec la présence de Hamza, Gazo, Niska, SDM et Rsko. L'opus est riche de 16 morceaux et contient le single La Clé, qui cumule 10 millions de vues sur YouTube.

Un premier album à la hauteur des attentes, qui devrait propulser l'artiste dans une autre catégorie. On vous laisse le découvrir ci-dessous, sans plus attendre. Et si vous ne l'avez pas encore vu, Tiakola était invité dans notre émission Mouv' Rap Club.

