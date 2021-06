Tiakola et MHD ont enregistré un featuring : "À tout moment, ça peut péter !"

Selon les deux rappeurs, une grosse collaboration est sur le point de voir le jour !

Selon une information repérée par Kultur, Tiakola et MHD seraient sur le point de nous dévoiler une collaboration . Les deux artistes aux rythmiques folles auraient déjà enregistré un featuring qui pourrait sortir à tout moment !

"À tout moment, ça peut péter ! "

C'est sur Instagram que Tiakola a lâché cette belle nouvelle qui sera ensuite confirmée par MHD . "Un feat avec MHD ?" demandait un internaute à Taiko, "Ouai, c'est géré déjà !" lui répond l'artiste tout sourire . Sur ses propres réseaux, MHD va reprendre cette réponse de son ami en commentant : "à tout moment, ça peut péter !"

Le son de l'été ?

Une connexion entre le prince de l'afro - trap et la voix unique du groupe 4keus s'annonce d'ores et déjà très "ambiancante" . Avec l'approche des beaux jours, on peut s'attendre à un son rythmé, joyeux et hyper dansant. Il faut dire que ces deux artistes ont séduit un large public grâce à leur sens aiguisé du rythme et de la mélodie !

Dans l'actu, MHD vient de frapper très fort en sortant le onzième freestyle Afro Trap part 11 : Kin Kong pour faire son grand retour . De son côté, Taikola était présent sur le projet de Gazo Drill FR sur l'excellent titre Kassav.

Pour info, MHD doit être jugé pour homicide volontaire en juillet prochain . Affaire à suivre .