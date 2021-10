Tiakola et Hamza ont enregistré un feat

Tiakola et Hamza ont publié des photos d'eux en studio, laissant imaginer un feat.

par Team Mouv'

Des photos de Hamza et Tiakola en studio ensemble ont été publiées sur Instagram, laissant entendre que le duo préparerait une collaboration .

Alors que le deuxième album d'Hamza, 140 BPM2, est sorti il y a à peine quelques mois, le rappeur belge a été aperçu de nombreuses fois en studio depuis . Après avoir teasé son retour en juillet dernier, Hamza avait en effet été vu en train d'enregistrer avec Kalash et Damso . Il avait ensuite enregistré un feat avec Offset lors de la visite de l'américain à Paris .

Tiakola, un jeune talent plein de promesses

C'est maintenant avec le jeune rappeur Tiakola que ce dernier a été photographié en train d'enregistrer dans un studio, en compagnie, également, des beatmakers Prinzly et Ponko, avec lesquels Hamza a déjà travaillé . Tiakola est un rappeur originaire de la cité des 4000 à La Courneuve, et membre du groupe 4Keus . Son style, mélodieux et street, a su convaincre ses paires .

En effet, Tiakola est, avec Hamza, l'invité de Niska pour sa mixtape Le Monde est Méchant . Le jeune prodige, qui a commencé le rap en 2015, commence à s'imposer dans le monde du rap notamment grâce à des featurings avec Letoou Liim's, que l'on retrouvera d'ailleurs également dans le prochain disque de Niska, ou encore MHD.

Collaboration entre un pilier du rap contemporain et de la drill et un jeune rappeur plein de promesses : il n'en fallait pas plus pour nous mettre l'eau à la bouche, et on a hâte d'en savoir plus .