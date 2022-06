Théodore de retour avec un nouvel EP

Théodore vient de livrer un tout nouvel EP, "TCHA TCHO".

par Team Mouv'

Théodore, la tête brûlée a la voix glaciale continue son ascension et dévoile un nouvel EP parfait pour l'été.

Thédore ne s'arrête pas en 2022

On l'avait quitté le 25 février avec son EP Romance & Rodéo, le voici de retour ce vendredi 3 juin. Théodore dévoile son nouveau projet TCHA TCHO, un mini EP de 4 titres. On y retrouve les ingrédients qui font de lui l'un des espoirs du rap français : instrumentales au souffle chaud, mélodies aiguës et lourdes basses.

Pour une durée totale de 6 minutes, l'EP nous offre des morceaux très courts dont PERRON est la parfaite illustration de l'efficacité de Théodore. Ce titre de 58 secondes est d'ailleurs fortement inspiré de la "Jersey", un style musical qui prend de plus en plus d'ampleur en France.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Alors pour tout ceux qui ne savent pas encore qui est Théodore, on vous conseille de monter dans le train car son avenir s'annonce plus que prometteur.