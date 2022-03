TEST : quel rappeur de la nouvelle génération êtes-vous ?

Découvre ton profil grâce à ce questionnaire infaillible mis au point par notre équipe d'experts.

par Genono

C’est déjà le printemps, et qui dit printemps dit soleil, sable et cocotiers (pas du tout) et donc des magazines à feuilleter sur la plage, avec des QCM à n’en plus finir pour essayer de déterminer quel type de personne vous êtes, que ce soit en couple, au travail, en vacances, à l’école, etc. Mouv se propose donc de vous aider à savoir à quel type de rappeur vous correspondez. Et comme on aime les jeunes, qui sont une cible de choix quand on veut attirer des annonceurs, on se penche sur les rappeurs de la nouvelle génération.

Et comme la technologie ne nous le permet pas, c’est vous qui allez devoir compter vos réponses. Désolé, mais d’un autre côté, c’est aussi ça, inculquer les valeurs du hip-hop à la jeunesse.

Votre stratégie pour percer :

a) être hyper-productif et occuper le terrain toute l’année en publiant un EP tous les 3 mois

b) aller sur le terrain de l’arrogance, name-dropper plein de rappeurs actuels en mode compétition

c) prendre le créneau du rappeur-poète, délaissé par tout le monde et donc libre

d) commencer par Rentre dans le Cercle puis miser sur la qualité de ses performances

e) enchaîner les freestyles sur des prods drill en parlant de tout un tas de choses : la street, la rue, le bitume, le hood, le terrain …

Quand il faut choisir une prod :

a) Plus c’est planant, mieux c’est.

b) “Tu vois Griselda ? Tu peux me faire pareil ?”

c) “Je cite Verlaine et Oxmo Puccino, du coup il me faudrait une rythmique drill pour créer un décalage et affoler les amateurs d’onanisme intellectuel”

d) “Tu peux me mettre une instru trap ? n’importe laquelle, je prends tout”

e) “Tu peux me mettre une instru drill ? n’importe laquelle, je prends tout”

Côté interviews :

a) vous tentez le coup, mais vous vous rendez compte qu’il vaut mieux laisser parler la musique

b) c’est le bon moment pour désamorcer vos punchlines trop acides

c) vous déroulez généreusement tout en continuant à brouiller les pistes

d) vous misez sur des ingrédients simples : de la bonne humeur, du naturel, de la confiance en soi

e) c’est pas vraiment votre truc pour le moment, vous préférez envoyer quelqu’un les faire à votre place

Un bon featuring, pour vous c’est :

a) une proposition artistique originale par deux rappeurs qu’on n’aurait pas forcément associé naturellement

b) rapper avec l’idole de son enfance

c) c’est pas prévu, et si ça arrive ce ne sera pas forcément avec des rappeurs

d) meuf, mec, rappeur, chanteur : tant que l’énergie est bonne, on y va

e) Ok, mais avec parcimonie : pas n’importe comment, et pas avec n’importe qui

Niveau voix :

a) On vous dit parfois que vous avez une voix bizarre, inhabituelle, inattendue. Plutôt que de vous vexer, vous misez dessus et vous en faites votre principale particularité.

b) On vous compare à d’autres rappeurs ou rappeuses mais vous ne pouvez pas y faire grand chose, il va donc falloir charbonner deux fois plus pour qu’on arrête.

c) Votre truc c’est surtout les textes.

d) A la base vous êtes juste là pour trapper vénère, mais vous êtes aussi capable de chanter, et pas seulement grâce à de bons réglages sur l’autotune.

e) Une voix, c’est pratique pour se rappeler d’une victime qui agonise dont on a oublié la tête

Votre équipe marketing veut créer un logo pour vous représenter :

a) La Lune, parce que vous aimez la lune et que vous la placez partout où vous pouvez la placer

b) un trône et une couronne parce que c’est vous le BOSS. Mais si le boss veut s'asseoir, vous pouvez lui rendre sa place et dire que c’était que de l’égotrip.

c) un oiseau noir, c’est poétique un oiseau noir

d) Pourquoi choisir un symbole alors que c’est vous l’icône ?

e) un couteau

Pour vous, le rap c’est :

a) un exutoire, vos textes sont personnels et emplis de sincérité, vous êtes le genre de personne pour qui l’écriture et la musique ont un côté thérapeutique

b) une compétition, je tacle beaucoup mais toujours avec l’esprit sportif

c) de la poésie moderne. Je le revendique même pas tellement, mais c’est marrant de voir tout le monde se branler là-dessus

d) y’a une coquille, vous avez oublié le T au début du mot.

e) Un an là-dedans, ça fait déjà trop longtemps

Il faut trouver un titre pour votre prochain projet :

a) Vous piochez au piff dans le champ lexical de la Lune

b) Plus c’est arrogant, mieux c’est

c) Peu importe du moment qu’il y a le mot poésie dedans

d) Vous vous démerdez pour faire de l’égotrip en un ou deux mots maximum

e) Vous prenez le titre de votre projet précédent et vous rajoutez “volume 2”

Résultats

Vous avez une majorité de A

Vous êtes So la Lune, un artiste extrêmement productif capable de publier 7 projets en moins d’un an. Votre timbre de voix atypique peut paraître clivant, mais il constitue en fait un vrai atout, qui vous permet de vous démarquer. Niveau prods et interprétation, vous êtes plutôt dans un mood aérien, tandis que vos textes, un brin torturés, sont aussi personnels que mélancoliques. Autodestruction, addictions, démons intérieurs : l’ensemble est plutôt sombre, malgré une forme plus lumineuse.

Vous avez une majorité de B

Vous êtes Benjamin Epps, un mec qui aime la provocation et la compétition, mais qui n’est pas si méchant dans le fond, et qui n’a finalement pas envie de froisser personne. Votre arrivée dans le game a provoqué de nombreux débats, mais votre amour du hip-hop et votre grosse envie de performer vous a permis de convaincre les plus réfractaires. Il reste du chemin à faire, mais vous êtes le type de profil qui peut concilier la nouvelle génération et les fans de old school, donc on compte sur vous.

Vous avez une majorité de C

Vous êtes BB Jacques, un rappeur qui aime brouiller les pistes, mais aussi citer de grands auteurs (Bukowski, Balzac, Baudelaire, Proust, etc) tout en lâchant de grands “nique ta mère” totalement gratuitement, juste pour le plaisir. Etant donné que la masturbation intellectuelle est un sport national, vous avez de grandes chances de gagner des comparaisons flatteuses avec d’autres artistes qualifiés de poètes modernes comme Oxmo Puccino.

Vous avez une majorité de D

Vous êtes Le Juiice, une artiste tombée dans le rap un peu par hasard, mais bien déterminée à tout arracher maintenant qu’elle a mis le pied dedans. Misant énormément sur votre énergie communicative, vous montrez au fil des projets que votre palette technique est beaucoup plus large que ce que votre titre de Trap Mama pourrait laisser supposer. Surtout, vous n’hésitez pas à faire des choix artistiques forts, qu’il s’agisse des visuels de vos covers ou des sonorités de certains morceaux.

Vous avez une majorité de E

Vous êtes 1Pliké140. Vous aimez la drill, les couteaux, et les histoires de rue. Pour vous, faire carrière dans le rap n’a rien de bien glorieux, mais ça rapporte plus et c’est moins risqué qu’un “midi-minuit à l’affût des bacqueux”. Les interviews et la promo, c’est pas votre truc, vous préférez envoyer un porte-parole à votre place, et balancer des projets le jeudi soir à minuit sans prévenir.