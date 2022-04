TEST : avec quel rappeur pourriez-vous faire un album commun ?

Découvre avec qui tu pourrais faire un album commun grâce à ce questionnaire infaillible mis au point par notre équipe d'experts.

par Genono

C’est déjà le printemps, et qui dit printemps dit soleil, sable et cocotiers (pas du tout) et donc des magazines à feuilleter sur la plage, avec des QCM à n’en plus finir pour essayer de déterminer quel type de personne vous êtes, que ce soit en couple, au travail, en vacances, à l’école, etc. Mouv' se propose donc de vous aider à savoir avec quel rappeur vous pourriez réaliser un album commun. Après Vald et Heuss l’Enfoiré, Kaaris et Kalash Criminel, Freeze Corleone et Ashe 22, et l’hypothétique Vald-Orelsan, ce type de projet est très plébiscité, c’est donc le moment de vous lancer.

Et comme la technologie ne nous le permet pas, c’est vous qui allez devoir compter vos réponses. Désolé, mais d’un autre côté, c’est aussi ça, inculquer les valeurs du hip-hop à la jeunesse.

Si votre album commun était une émotion :

A : la plus belle des émotions est celle provoquée chez vous par le bruit d’un écrasement de tête

B : Toutes les émotions en même temps, parce qu’un homme qui ne pleure pas n’est pas vraiment un homme

C : aucune émotion, un peu comme un reptilien en hypothermie dans la neige

D : le sexe (c’est pas une émotion, ok)

E : il serait disque de diamant

Comment va se dérouler la promo de votre album commun ?

A : Beaucoup de rigolade et une excellente alchimie entre vous, la preuve que cet album commun est le fruit d’une amitié de longue date, et pas une simple commande de maison de disques

B : Pas de promo mais de la promo quand même, comme par exemple jouer votre album commun sur scène un jeudi soir à Bercy alors que le public n’était pas prévenu, et sortir le projet sur les plateformes à minuit, dans la foulée

C : 0 interview, 0 radio, mais une belle couverture médiatique chez BFM et Valeurs Actuelles

D : 90% des questions auxquelles vous allez devoir répondre vont commencer par “en tant que femme indépendante et forte, que pensez-vous de”. Et il y aura aussi des questions sur Diam’s.

E : Minimaliste : quelques posts sur insta, et on laisse la magie opérer.

En studio :

A : Bonne ambiance, on s’amuse, on rigole, mais on n’oublie pas qu’on est venu pour faire du sale

B : Qu’on se trouve en France, au Japon, ou en Grèce, un matelas contre le mur pour insonoriser, et c’est parti

C : pas besoin de grand chose à part de la lean et FL Studio en version essai

D : Tout se fait au feeling

E : Comment ça un studio ? Non le sang, j’ai juste une cabane, là, au fond du jardin.

L’objectif de cet album commun :

A : Faire du sale et servir de bande-son idéale à un règlement de compte violent

B : Offrir aux fans ce qu’ils attendent depuis une décennie, faire exploser le taux de rimes multisyllabiques

C : toucher des euros à convertir dès que possible en ETH et réinvestir dans quelques oeuvres en NFT

D : Niquer des mères

E : faire plaisir à la team, libérer tout ce que vous avez sur le cœur, et chopper quelques nouvelles certif’ au passage.

Les clips qui vont accompagner cet album commun :

A : Tout le budget sera investi sur les cagoules

B : pourquoi faire des clips quand on peut balancer l’album entier au cinéma ?

C : Peu importe, du moment qu’il y a des sous-titres jaunes en anglais

D : Le bon moment pour faire monter la température

E : Y’a moyen de foutre des soucoupes volantes quelque part ?

En cas d’absence de votre binôme, quel sera votre plan B ?

A : Peu importe du moment qu’il porte bien la cagoule : Siboy ou Empty7 feront parfaitement l’affaire

B : Django en 2017

C : Django en 2019

D : Le Juiice, niveau alchimie on fera pas mieux.

E : Par la magie de la dyslexie, vous transformez le J en S, et vous misez sur Sch.

Votre film préféré, celui sur lequel vous allez forcément vous entendre avec votre partenaire :

A : Menace II Society

B : Les étoiles vagabondes

C : C’est pas vraiment un film, c’est plutôt un docu, mais si tu tapes sur Youtube “complot + Bilderberg + Elizabeth II + cryptomonnaie”, tu devrais le trouver.

D : Pixels, pour la scène avec Pac-Man

E : La Haine

Les ingrédients de base pour un bon morceau de rap, c’est :

A : Des menaces bien formulées avant tout

B : Des figures de style qu’on peut étudier en bac littéraire et qui font des jolies couleurs quand on les surligne

C : Des name-droppings de personnages peu recommandables, des répétitions volontaires, et une surutilisation de la conjonction “comme”

D : du niquage de mère avant tout chose, même si un peu de douceur de temps en temps ne fait jamais de mal

E : que ce soit du gros kickage sur des prods minimalistes, des reprises de tubes des années 80, ou de pures expérimentations, vous êtes à l’aise sur tout, avec ou sans autotune, mais jamais sans votre paire de claquettes.

Résultats

Vous avez une majorité de A :

Vous pourriez collaborer avec Kalash Criminel sur un album commun bien sale, où le maître-mot serait violence gratuite. Aucun véritable objectif avec ce projet, si ce n’est une volonté certaine de fracasser des crânes, de briser des articulations, et d’arracher des organes encore chauds du ventre de leur propriétaire. Malgré la quantité de menaces prononcées tout au long de l’album, les séances studio et la promo seront des moments pleins de bonne humeur et d’éclats de rire.

Vous avez une majorité de B

Votre partenaire idéal serait Nekfeu. Avec lui, place aux rimes riches, aux inspirations poétiques, et à l’émotion sous toutes ses formes. En tant que sparring-partner, on compte sur vous pour livrer vos meilleures performances et le pousser dans ses retranchements. Attention : possible que Nekfeu vous emmène au bout du monde pour vous ressourcer avant l’enregistrement de l’album, veillez donc à avoir tous vos visas, et tous vos vaccins à jour pour pouvoir voyager.

Vous avez une majorité de C

Votre rêve est de faire un album commun avec Freeze Corleone. Vous passez des heures à regarder des documentaires historiques un brin alternatifs sur Youtube, vous consommez des litres de Sprite, et vous passez des scores de tennis sur Fifa Fut. Avec ce projet, vous ne visez rien de particulier, mais vous êtes certain que les bénéfices seront réinvestis dans le métaverse.

Vous avez une majorité de D

C’est parti pour un album commun avec Davinhor, une rappeuse qui a cherché à taper fort dès son premier album. Kickage, chant, égotrip, morceaux personnels : pour la suivre sur son terrain, il faut savoir tout faire. Davinhor est totalement décomplexée, aussi bien sur le plan de l’image que sur celui du discours, et pour collaborer avec elle, il ne faudra pas avoir froid aux yeux.

Vous avez une majorité de E

Jul fait 4 albums par an, donc il peut bien se permettre un projet commun avec vous sans bouleverser son agenda. Avec lui, préparez-vous à subir une période de travail intense : 30 titres minimum et des nuits entières enfermé en studio, mais quelques belles récompenses à la clé (disque de platine minimum, c’est le tarif).