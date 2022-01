Tayc x Hamza : le feat arrive

Une collaboration entre Tayc et Hamza a été enregistrée.

par Team Mouv'

C'est un de ces featurings qui n'est pas encore sorti et qui pourtant semble si évident sur le papier . Tayc et Hamza ont enregistré un morceau ensemble pour le plus grands plaisir de nos oreilles .

Hamza + Tayc = Miel assuré

Si les deux artistes n'évoluent pas exactement sur le même registre, on connait la capacité du rappeur belge à exceller sur des sons de lovers type R & B comme sur son fameux morceau Vibes ou encore sa récente collaboration avec Guy2Bezbar sur Fendi love. Pour cette raison, la fusion entre ces deux adeptes de la mélodie risque assurément de faire des étincelles .

La confirmation de ce featuring a été faite lors du dernier Rap Jeu présenté par Mehdi Maïzi . Pour ce show, Barack Adama, le membre de la Sexion d'Assaut et manager de Tayc, était invité . Lors d'une manche durant laquelle les deux équipes devaient énoncer des featurings existants entre rappeurs, ce dernier a mentionné l'auteur de DODO lorsqu'il a fallu donner une collaboration de Hamza. Réponse à laquelle Mehdi a rétorqué : "il n'est pas sorti", prouvant ainsi l'existence de ce titre .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour l'instant, aucune date n'a été dévoilée mais si ce passage a été retenu, il y a de fortes chances que ce morceau voit le jour et ce dans un futur assez proche .