Tayc répare les coeurs avec le clip débordant d'amour "Le Temps"

Dans son clip "Le Temps", Tayc a tout misé sur la danse et la bonne humeur !

par Team Mouv'

Depuis la sortie de son dernier hit, Tayc cartonne avec Le Temps. Pour le clip de ce titre rythmé et ensoleillé, le chanteur a décidé de mettre à l'honneur la danse, partout, tout le temps ! Mardi 2 mars, on apprenait d'ailleurs que Le Temps était actuellement le single le plus streamé en 24H sur Spotify, devant SCH et Booba .

Un tube qui déborde de joie

Dans ce clip signé par Kévin STILL & Tayc, les deux réalisateurs ont décidé de mettre à l'honneur la danse, le meilleur remède contre les petites baisses de morales . On y retrouve Tayc isolé mais heureux, qui chante les bienfaits du temps sur les bobos au coeur que laissent parfois les relations qui se terminent mal . . .

Oh le temps, le temps m'a réparé

Pour illustrer le sentiment de renaissance qu'éprouvent ceux qui surpassent une déception amoureuse, Tayc met en avant des danseuses. Ces jeunes femmes se laissent aller au bureau, dans le métro ou même dans la rue en exprimant leur bonheur en dansant sans se soucier du regard des gens. Elles se libèrent par le mouvement et la musique, grâce au rythme et à la voix du chanteur.

Dr Love

Avec ce clip il termine en beauté un long teasing qu'il avait commencé en partageant un message d'une fan au coeur brisé . En larmes après une séparation, elle le suppliait de sortir un son pour avoir de quoi apaiser la douleur qu'elle ressentait : "Je prie pour que cette chanson te fasse le plus grand bien" lui répondait l'artiste en partageant son message :