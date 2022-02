Tandem : retour sur le classique "C'est toujours pour ceux qui savent"

Seul album de la discographie de Tandem, cet album classique fête aujourd’hui ses 17 ans.

par Genono

Malgré une période d’activité discographique assez courte (2001-2005), Tandem est régulièrement cité parmi les groupes mythiques du rap français. Publié le 28 février 2005, le seul et unique album du duo Mac Tyer - Mac Kregor fête aujourd’hui ses 17 ans. Intitulé C’est toujours pour ceux qui savent, en référence au titre de leur premier EP, Ceux qui savent m’écoutent, ce disque a marqué toute une génération d’auditeurs.

2005, une année de transition

Les années 2000 sont une période assez particulière pour le rap français. La génération des pionniers arrive à la fin d’un cycle, et toute une nouvelle école prend progressivement les rênes. De nouvelles têtes d’affiche émergent, tandis que certaines structures indépendantes tentent de s’émanciper de la mainmise des majors sur le marché du disque. L’ensemble du rap français est donc en pleine transition, y compris sur le plan des sonorités et des thématiques. Le rap aux tendances politisées perd du terrain, et petit à petit, le rap de rue émerge. Un tournant s’opère au milieu de la décennie, conduisant à un clivage assez marqué entre le mainstream, plutôt codifié, et l’indépendance, avec un rap dur, au décor très street.

Publié au milieu de cette décennie de transition, C’est toujours pour ceux qui savent est un album pris entre deux époques. Très littéraires dans leurs écrits, Mac Kregor et Mac Tyer portent l’héritage d’un rap français amoureux des mots. Leurs textes sont denses, les métaphores ont une visée très poétique, et le vocabulaire est parfois beaucoup plus soutenu et recherché que dans la majorité des albums, toutes époques confondues -concrètement, Mac Kregor préfère écrire “goutte à cet hématome rectal”, là où 9 rappeurs sur 10 auraient mis les deux pieds dans la vulgarité pour exprimer cette idée.

Ce registre de langage tend tout de même à se simplifier sur certains titres : quatre ans plus tôt, sur l’EP Ceux qui le savent m’écoutent, Tandem rappait avec un phrasé extrêmement recherché, usant d’une conjugaison et de formules très riches (“ils omirent d'insinuer que nous contribuâmes à la reconstitution d'un patrimoine détruit dans la rage par leur institution”). C’est toujours le cas sur C’est toujours pour ceux qui savent (avec toujours ce passé simple si inhabituel : “si seulement nous eûmes des armes quand les colons vinrent en Afrique”), mais le groupe est conscient qu’une partie du public est hermétique à cette exigence linguistique. Mac Tyer et Mac Kregor redescendent donc par moments le curseur, pour plus de clarté dans leur propos. Symbole de cette évolution, l’une des phrases les plus discutées et débattues de l’album : “On est pertinemment conscient d'tous nos échecs scolaires, mais tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Auber” (93 Hardcore). La faute est-elle volontaire ? Étant donnée l’exigence globale de Tandem quant à l’utilisation de la langue française, on serait tenté de le croire, d’autant que l’erreur grammaticale souligne opportunément le sens de la phrase.

93 Hardcore et La Trilogie, mais pas seulement

Hormis ce détail qui a finalement son charme, 93 Hardcore reste l’un des morceaux les plus importants de toute l’histoire du rap français, et contient l’une des punchlines les plus citées, reprises et détournées par d’autres rappeurs (le fameux “j’baiserai la France jusqu’à ce qu’elle m’aime”). Véritable hymne à son département, et plus largement à la jeunesse des banlieues défavorisées, ce titre est positionné en ouverture de l’album, une manière de frapper immédiatement l’auditeur sans lui laisser le temps de prendre ses marques avec une véritable introduction. Parfaite symbiose entre l’écriture fastueuse des deux rappeurs (“ouragan de violence pour un peu d'opulence”, “paranoïaques juvéniles, on s'endurcit parmi les impulsifs”), et le décor très street, 93 Hardcore décrit tout le paradoxe de la rue telle qu’elle est racontée par les albums des années 2000. On l’aime parce qu’elle constitue un élément à part entière de nos vies, mais on peste contre ses dangers (“la rue n'est qu'un cercueil ambulant”), sa réalité brute (“là où les zombies sont plus présents qu'en Haïti“), ses tentations (“je n'en peux plus, me dis pas où tu planques ton coffre ou j'te sortirai mon gun”).

Autre moment important de cet album, la trilogie reste un modèle de construction de storytelling. Placée en milieu de tracklist, ce récit en trois temps s’articule autour d’un fait divers et de ses conséquences. Si les deux premiers titres sont construits sur des concepts assez classiques, c’est surtout la conclusion de l’histoire qui marque les esprits. Véritable pièce de théâtre réunissant des très gros noms du rap français (Diam’s en juge, Kery James en avocat, Lino en témoin alcoolique …), ce procès fictif brille par la justesse de son déroulé et la mise en place des différents arguments. La mise en images de cette trilogie est une plus-value importante, étant donné l’aspect cinématographique de la narration.

93 Hardcore et la trilogie sont sans aucun doute les titres qui ont le plus marqué les esprits. Cependant, le reste de la tracklist de C’est toujours pour ceux qui savent contient son lot de pépites et de morceaux véritablement importants. Dans ma rue suit indirectement le concept du classique de Doc Gynéco (“ma rue est comme celle d’un gynéco”), avec une dynamique plus féroce, peu de lueurs d’espoir venant éclairer cette ambiance orageuse. Dans ce décor mortel, les chances de se sauver sont minimes, et personne ne semble épargné par la fatalité (“ça devient trop dur de rester maqué à une seule femme man, bien que dans ma zup la plupart d'entre elles aient un casier”).

Un album intemporel

Très incisif, le titre Tu croyais quoi ? élargit les thématiques abordées par le groupe, en évoquant la guerre en Irak, la colonisation, la politique française ou encore le prolétariat. Il est suivi dans la tracklist par un autre classique, J’ai trop de cœur, à l’inclinaison très mélancolique. L’album se referme sur Vécu de Poissard, un titre brut de plus de 7 minutes. La prod de Tefa et Masta, construite sur un sample de film d’horreur (La maison près du cimetière, 1981), est oppressante et ténébreuse, Mac Tyer et Mac Kregor y déroulent une fois de plus les thématiques de la vie de rue, ses pièges et ses contradictions. Si quelques rares morceaux ont moins bien vieilli, la faute à des prods aux sonorités trop connotées années 2000 (Bouge, Laisse-moi le temps), le temps n’a pas de prise sur l’immense majorité des titres.

Malgré le motif omniprésent de la vie de rue et des difficultés à sortir des quartiers défavorisés, le sous-texte explore des questions bien plus larges. Auteurs de nombreux développements sur la nature humaine, la spiritualité, l’éducation, les dangers du matérialisme, les errements ou les excès, les deux rappeurs livrent des textes d’une véritable profondeur. En découle une dimension intemporelle salutaire : les thématiques abordées ont toujours du sens aujourd’hui, et en auront toujours dans un siècle.

17 ans après sa sortie, C’est toujours pour ceux qui savent est non seulement devenu un classique du rap français, mais il reste aussi un album parfaitement actuel. La densité de ses textes est particulièrement saisissante aujourd’hui, à l’heure où la structure des morceaux tend à se délayer, avec formats de moins de trois minutes, la disparition du troisième (voire du second) couplet, la présence de ponts et la répétition des refrains. Dernier projet en date de Tandem, il referme la discographie d’un groupe dont la courte durée de vie aura été inversement proportionnelle à la longue postérité.