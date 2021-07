Take A Mic : son EP "Indisponible" est disponible

Take A Mic est de retour avec un nouvel EP intitulé "Indisponible".

par Team Mouv'

Une semaine après avoir dévoilé le clip Près d'elle feat Franglish, Take A Mic vient de dévoiler son projet intitulé Indisponible ! Il s'agit d'un EP de 8 titres dans lequel on retrouve des très jolies collaborations comme par exemple le titre Drogue Douce feat Mister V . L'EP est disponible depuis ce jeudi 1er juillet à minuit !

Toujours aussi avant - gardiste

Comme pour son EP Inaccessible sorti en 2019, Take A Mic est resté sur un format court pour Indisponible. Sur 8 titres, on compte 3 collab' : Kilomètres feat Chanceko, Près d'elle feat Franglish et enfin Drogue Douce feat Mister V .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

De retour après 2 années de silence

Au moment d'annoncer la sortie de cet EP, Take A Mic revenait sur le devant de la scène "Après près de deux ans d’absence, je suis impatient de bientôt pouvoir partager ce nouveau projet avec vous !" comme il l'expliquait sur Twitter .

Pour la promo, Take nous fait prendre le Tour Bus en postant une vidéo où l'on découvre certaines têtes comme Chanceko, Franglish, Yvick : du beau monde pour cet EP . Des petits chanceux ont même pu embarquer dans le bus avec l'artiste pour écouter en avant - première l'EP Indisponible !