Take a Mic annonce la sortie de son nouvel EP

Après deux ans d'absence, Take a Mic revient avec un EP.

Take a Mic s'est fait connaître grâce à sa longue série de freestyle intitulée Strict Minimum . Elle lui a donné l'image de kickeur incontestable mais dans ses albums Inaccessible et Avant - gardistes il s'est ouvert à différents styles, beaucoup plus à fleur de peau . Cette année sent le grand retour du rappeur et il est ready à nous montrer ce qu'il sait faire .

Après près de deux ans d’absence, Take a Mic le dit lui même : "On est encore là" . Dans son post Twitter, il confie être : "impatient de bientôt pouvoir partager ce nouveau projet avec ( nous ) "Indisponible" . " On découvre que l'EP est composé de 8 morceaux et "arrive très prochainement" et qu'il est déjà disponible en précommande .

Pour sa promo Take nous fait prendre le Tour Bus en postant une vidéo où l'on découvre certaines têtes comme Chanceko, Franglish, Yvick : du beau monde pour cet EP .

Ces deux années "de silence, d'épreuves, de réflexion" ont été révélatrices pour Take a Mic et il va nous à dévoiler un projet surement plein de surprises . On est prêt à "augmenter le volume", et "à tendre l'oreille" vers son cœur qu'il risque de mettre à vif dans cet EP .