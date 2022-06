SZR 2001 du $-Crew : l'amitié et la fraternité envers et contre tout

La vague SZR 2001 du $-Crew a déferlé tel un raz-de-marée sur le rap français. Au-delà de ses chiffres de ventes stratosphériques, il est maintenant temps d'analyser cet album plus en profondeur.

par Jérémie Léger

Ne vous êtes-vous jamais dit que la Terre tournait beaucoup trop vite ? Ou du moins la planète Rap ? Quand on sait qu'au moins trois projets majeurs, si ce n'est plus, sortent en moyenne chaque semaine, il y a de quoi se poser la question. Cette course effrénée aux streams et autres certifications à l'heure des réseaux sociaux a contraint les artistes de produire encore et toujours plus de contenus artistiques afin d'éviter de se retrouver submergé par une concurrence de plus en plus rude et d'être fatalement vite oublié par le public. Dit comme ça, ça fait froid dans le dos, mais c'est pourtant la réalité de l'industrie musicale de nos jours. Malgré tout, il existe quelques groupes et artistes si présents dans le cœur des fans qu'aucune période d'absence ne saurait éteindre leur éclat. C'est notamment le cas du $-Crew.

Un retour en trombe

Tout comme Nekfeu qui cultive chaque jour un peu plus sa discrétion légendaire, son groupe formé avec ses acolytes parisiens Framal, Mekra et 2Zer Washington aime jouer la carte du silence radio. Absente du terrain musical et médiatique depuis six ans et la sortie de leur dernier album Destins Liés en 2016, la formation de Seine Zoo Records a naturellement annoncé son retour sans crier gare, alors que personne ne s'attendait à les voir revenir sur le devant de la scène.

Dès lors, l'annonce de leur come back aurait pu faire l'effet d'un pétard mouillé après tant d'années passées sans donner la moindre nouvelle, ni livrer le moindre projet. Mais bien sûr, n'est pas le $-Crew qui veut. Avec SZR 2001 et sa stratégie de communication bien rodée, le groupe a même créé une vague de hype à nul autre pareil dans le rap français.

On ne va pas vous refaire toute la compagne promo du projet, mais des signes avant-coureurs cryptiques, un teaser axé sur la nostalgie et un premier extrait clippé auront suffi à faire exploser tous les compteurs de ventes. Tenez-vous bien, l'édition physique unique de l'album, un bel objet au design futuriste et chiadé, s'est écoulée à 30 000 exemplaires en trente minutes. Des chiffres stratosphériques confirmés dans la foulée de la sortie avec un total de 42 960 ventes en trois jours. Ça paye pas de mine dit comme ça, mais on parle tout de même du deuxième meilleur démarrage de l'année en mid-week, derrière Vald et les 51 265 exemplaires de son dernier album V écoulés sur la même période.

Le collectif s'est d'ailleurs félicité d'une telle performance dans un tweet sincère adressé à ses fans : « Merci pour toute cette force la mif ! On a pris du plaisir à faire cet album entre frères, on est fier de l’accueil que vous faites à SZR 2001 ! Hâte de retrouver nos gens sur la route !! Gardez l’œil ouvert pour la suite… »

Pour autant, si le carton commercial et la validation de leur public sont indéniables, force est d'admettre qu'au fil des écoutes successives, le sentiment de plaisir lié à la découverte de l'album a rapidement laissé place à une certaine frustration. Pour autant, on ne peut pas nier les qualités intrinsèques du projet, ni sa démarche artistique sincère, car alimentée par une dimension fraternelle touchante. Commençons donc par le positif, car il en y a, c'est certain.

Le $-Crew, une belle histoire de famille

Ceux qui écoutent le $-Crew depuis le tout début le savent : l'amitié et la fraternité ont toujours été le ciment du groupe. Déjà parce que Mekra et Framal sont tous les deux littéralement des frangins, mais aussi parce que tous les autres membres du groupe sont des bros dont les affinités dans la vie vont bien au-delà des liens du sang. Leur connexion particulière était déjà visible sur Seine Zoo, leur premier album et s'est retrouvée encore davantage renforcée sur Destins liés, leur opus suivant. Et puisque nos quatre compères parlent ouvertement d'une trilogie, il n'y a rien d'étonnant à ce que leurs liens de cœur se retrouvent une fois de plus au centre de la démarche créative de ce SZR 2001.

En effet, contrairement à ce qu'ont supposé certains internautes, la mention 2001 n'a strictement rien à voir avec l'album éponyme de Dr. Dre, mais fait bel et bien référence à l'année où les membres du groupe se sont rencontrés. Pour remettre les choses en perspective, Nekfeu, âgé de 32 ans aujourd'hui en avait seulement 11 à l'époque. On parle donc bien là d'amis d'enfance de longue date, pas de potes de passage qui n'hésiterait pas à vous planter un couteau dans le dos si le geste servait leurs propres intérêts.

Cette fraternité entre les membres du groupe n'a pas manqué d'être mise en scène dans le teaser de ce nouvel album. Dans une vibe teintée de nostalgie, on voit Nekfeu, Framal, Mekra et 2Zer grandir ensemble de l'enfance à l'âge adulte, sans que rien n'ait jamais réellement changé. Les voir toujours aussi soudés après des années d'amitié, est-ce vraiment étonnant de la part de ces gars qui sont visiblement plus prompts à tromper leurs meufs que leurs potes ? « Bro before hoes » comme dit le célèbre diction. Enfin, devrions-nous plutôt dire « Les potes avant les exs » dans le cas plus précis de Nekfeu.

Blague à part, sans parler des multiples références à leur amitié dans les textes, la bromance sous toutes ses coutures est clairement au cœur de ce nouvel album. Jusque dans son processus créatif. Comme chacun sait, celui-ci a été réalisé « en famille » et en suivant les valeurs du hip-hop à l'ancienne. Au contraire de la majorité des projets rap de nos jours dans lesquels la plupart des artistes ont tendance à solliciter plusieurs beatmakers pour multiplier les couleurs et les vibes, Nekfeu et sa bande ont choisi de ne faire appel qu'à un nombre réduit de collaborateurs.

En effet, outre deux morceaux, le projet est quasi-intégralement produit par leur pote Hugz Hefner, le beatmaker grenoblois et membre du label Seine Zoo Records. Il avait déjà produit l'écrasante majorité de Destins Liées et on lui doit aussi plusieurs gros titres de la discographie du Feunek comme Tempête, Égérie, Martin Eden, Tricheur, Cheum, Saturne, Squa, Réalité Augmentée ou encore Mauvaise Graine.Clairement, avec lui aux machines, les fans ne seront pas dépaysés.

Le côté familial du projet se ressent également dans le choix des featurings. A une époque où le $-Crew aurait pu facilement solliciter les services de n'importe quel rappeur et ainsi s'assurer les meilleurs hits, ils ont fait le choix de ne faire appel qu'à leurs amis et collaborateurs les plus proches. Dans le cas de Doum's et Alpha Wann, tout deux font partie du collectif l'Entourage (également 1995 pour Philly Flingue qui signe une bête de couplet dans DonZoo).

Pour PLK en revanche la parenté est plus subtile puisqu'il fait partie du label Paneka Music, la structure indépendante distributrice de ce nouveau projet du $-Crew. La présence du Polak sur ce projet est d'autant plus belle que ce dernier avait déjà fait la première partie du groupe en 2011 avec le Panama Bende lorsqu'il n'avait que seize ans. Une démarche QLF qui n'est pas sans rappeler celle qui existe au sein du label TDE, l'écurie historique de Kendrick Lamar, Jay Rock, Ab-Soul & Schoolboy Q.

Sur cet album, le $-Crew nous apprend aussi que l'amour fraternel revient aussi à honorer la mémoire des frères disparus. C'est un fait, l'âme de Népal, membre de la 75e Session décédé en 2019 et proche du groupe parisien flotte au-dessus de ce SZR 2001. Dès l'intro intitulée N'oublie pas, Nekfeu nous apprend entre autres que l'auteur d'Adios Bahamas a signé de son vivant le fameux logo du $-Crew. En guise de reconnaissance, on décèle au fil du morceau, une flopée de phases destinées à honorer sa mémoire. L'hommage à leur ami Clément Di Fiore atteint son paroxysme dans l'émouvant morceau Ensemble qui nous aura presque mis la larme à l’œil. « Si t'étais encore là, t'aurais tout baisé maintenant / Non, c'est plus l'âge d'or, là c'est l'âge du diamant », rappe notamment Nekfeu avec des tremolos dans la voix.

Avec leur amitié solide à toute épreuve, le $-Crew peut se vanter de venir mettre un gros high kick dans les clichés toxiques du rap. Dans un rap game gangrené par la superficialité et les clashs incessants, on ne peut que saluer la sincérité et l'authenticité dont le groupe a fait preuve aujourd'hui et depuis le début de sa carrière. Rester soudé pendant dix ans pour l'amour de la musique et quoi qu'il en coûte, forcément ça force le respect.

Pour autant, si le pouvoir de l'amitié a montré qu'il pouvait sauver l'univers de tous les dangers dans n'importe quel Shōnen, la réalité du $-Crew est toute autre. Simplement parce qu'en dépit de toute la bonne volonté dont fait preuve le groupe, SZR 2001 nous laisse quand même avec une petite pointe d'amertume.

Attentes Vs. Réalité

Vous connaissez forcément ce célèbre dicton qui dit « je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu ». Et bien dans le cas du $-Crew, c'est l'inverse qui s'est produit. Simplement parce que l'attente autour de leur nouvel album était si grande qu'on ne pouvait malheureusement qu'être déçus une fois la hype retombée.

Premier hick de cet album, on déplore une absence de hits qui mettraient tout le monde d'accord. Clairement, ne vous attendez pas à des morceaux type J'aurais pas dû, On va le faire ou C'est pas un film, car l'opus en est à première vue dépourvu. Alors ok, la topline du refrain de 22 reste immédiatement dans la tête, mais la portée politique du morceau et la violence explicite de son clip lui retire fatalement l'aspect universel dont doit jouir tout bon hit qui se respecte. Qu'on s'entende, dénoncer véhément les violences policières quand on est un groupe avec une aussi grande influence est louable, mais ce choix le fera à un moment ou à un autre se heurter à un plafond de verre au niveau du grand public.

On trouve bien quelques titres qui ont le potentiel de briller quelque peu dans les charts, mais on est objectivement bien loin des standards auxquels Nekfeu et le $-Crew nous avait habitués par le passé. Ceci dit, leur reprocher cela ne revient-il pas à enfoncer une porte ouverte dans la mesure où la volonté du crew est ici clairement afficher de faire non pas de la musique pour la fame, mais pour le kiffe avec ses frères. Dixit les quatre compères : « Et c'est au $-Crew que je voulais que le son plaise ». Fort bien, au moins c'est dit et tant pis pour nous.

Malgré ce bémol, la formule textuelle technique du $-Crew faite de multiples références aux mangas, au cinéma et à la pop culture reste inchangée et fonctionne toujours aussi bien. En fait, c'est plutôt l'habillage musical de l'ensemble qui laisse un goût amer.

En ne faisant appel qu'à un seul et unique producteur pour mettre en musique 95% de l'opus, sa direction a beau être cohérente, elle se heurte rapidement à une certaine redondance musicale. Attention, tout est de qualité et plutôt bien produit, mais c'est le manque criant de diversité entre les sons qui fait défaut ici. Au point parfois qu'on se demande si nous sommes bel et bien passés au morceau suivant.

Fort heureusement, quelques morceaux comme Chez Nous et DonZoo viennent mettre un peu de folie dans la recette, mais c'est malheureusement trop peu pour nous surprendre sur la longueur.

Aussi, il est tant de mettre un terme à ce débat qui fait rage depuis bien longtemps la toile : celui de la place prépondérante de Nekfeu au sein du groupe. Au risque de se mettre à dos les fans de Framal, Mekra et 2Zer, on l'affirme : oui, depuis la sortie de Destins Liés en 2016, c'est bien Ken qui porte incontestablement le groupe à bout de bras. A raison que s'il a percé une année plus tôt avec la sortie de son premier album Feu et n'a cessé depuis de s'élever en solo. A l'inverse, ses confrères eux sont toujours restés confidentiels, voire inactif dans le game. Cette hégémonie et cette supériorité de Nekfeu par rapport au reste du groupe, ne sont pas seulement perceptibles dans l'impact des couplets de chacun, mais aussi dans la composition des morceaux de ce SZR 2001.

Comme le montre les données émises par Rap Minerz, si la répartition des couplets entre les MC's se veut à peu près équivalente, les refrains en revanche sont assurés en écrasante majorité par Ken. (À 81,1% pour être exact soit 10 morceaux sur 16). Ici, on comprend que Nekfeu souhaite user de sa notoriété pour faire briller ses potes et revenir progressivement sur le devant de la scène, mais on ne peut que regretter le manque de roulement aux refrains entre les différents membres du groupe. Surtout que 2Zer, sur les précédents projets du crew a déjà montré qu'il maîtrisait plutôt bien cet exercice.

De là, un peu à la manière d'un D12 avec Eminem dans My Band, on aurait pu s'attendre que des frustrations et autres guerres d'ego éclatent au sein du groupe au point d'en briser l'équilibre, mais non. Fort heureusement, le $-Crew est plus fort que ça. On ne le répétera jamais assez : malgré les quelques critiques émises envers ce nouvel album et même si la majorité du public n'a et n'aura à jamais d'yeux que pour Nekfeu, c'est bien dans les différences de leurs parcours et dans la sincérité de leur amitié que le quatuor puise sa force. Et ça, rien ni personne ne pourra lui enlever.