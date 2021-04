Swift Guad balance le clip mélancolique "Petit Monstre", en attendant l'album

Caché dans le placard, sous le lit ou dans le cendrier, Swift est un "Petit Monstre" dans son dernier clip.

En attendant la sortie du projet Hécatombe III, Swift Guad fait patienter ses "narvalows" de fans en leur dévoilant son dernier clip intitulé Petit Monstre.

"J'suis un pti stre - mon"

Dans ce visuel signé Tao Le Gia, on retrouve un Swift Guad dans ce qu'il fait de mieux : un son "auto - portrait' à la fois nostalgique et aérien dans lequel il est à la fois le narrateur et le personne :"Souvent j'me dis que c'est moi - même mon pire ennemi . On m'dit souvent fait pas ce que je fais mais fais ce que j'dis . " rappe t - il .

Au moment de partager son clip sur Instagram, le rappeur de Montreuil - Croix de Chavaux a teasé la sortie de son projet : "Ça bosse tranquillement sur "Hécatombe 3" promettait - il, sans donner plus d'informations .

2021 : l'année du Swift ?

Sur une instrumentale du producteur Sarbacane, le Narvalow laisse sa voix sombre nous entrainer avec lui dans son introspection . Comme souvent, il se fait un petit kiff sur un refrain très entrainant et maitrisé, du Swift Guad tout craché . D'ailleurs, le petit monstre nous a récemment promis 4 albums pour cette seule année 2021, alors on devrait se régaler . . . affaire a suivre sur mouv . fr ! Récemment, Swift Guad son gars Cenza s'étaient complètement lâchés dans le clip électrique du puissant Osirus.