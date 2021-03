Swift Guad annonce 4 albums pour 2021

Les "narvalos" vont passer une belle année 2021 !

par Team Mouv'

Quelques jours après avoir dévoilé le superbe projet Partitions Oubliées ( avec Al'Tarba) , Swift Guad vient de faire une grosse annonce sur ses réseaux sociaux . Si l'on en croit ce Narvalo, il prévoirait de sortir 4 albums en tout durant cette année 2021 !

Sans prévenir

A part cette très bonne nouvelle, Swift De - gua n'a pas vraiment donné d'informations précises sur ces 4 projets . "Merci à tous , on a passé la barre des 100 000 abonnés sur YouTube . 4 albums sont prévus en 2021, on lâche rien" a simplement expliqué le rappeur sur son post .

Swift Guad l'hyperactif ?

Visiblement, Swift Guad est en grande forme pour cette année 2021 . Récemment, il nous avait électrisé en sortant le clip de son morceau Osirus en feat avec Cenza et extrait de Partitions Oubliées. Digne représentant de sa ville et du 93, on dirait que Swift a décidé de faire de 2021 son année . D'ailleurs début mars, Genono nous a gratifié d'un superbe portait du MC montreuillois intitulé Swift Guad, narvalo à temps plein. C'est comme si il savait déjà ce que le rappeur de croix de Chavaux préparait !