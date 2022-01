Surprise : Booba lâche un superbe extrait inédit

Booba vient de partager un nouvel extrait inédit, "Allez les Bleus".

par Team Mouv'

Belle surprise pour tous les fans de Booba : le Duc vient de partager un nouvel extrait inédit d'un des sons sur lesquels il travaille, pour notre plus grand plaisir.

Décidément, B2O sait toujours comment nous faire plaisir. Hyperproductif, le rappeur du 92i multiplie les sorties de singles depuis qu'il a, paradoxalement, annoncé prendre sa retraite. Si Booba ne fait plus d'albums, on a en revanche droit à un afflux régulier de titres qui ont chacun un succès retentissant. Et apparemment, il compte bien remettre ça : sur ses réseaux, le Duc a partagé jeudi 13 janvier un extrait d'un futur son.

Booba, chroniqueur de notre temps

Une minute trente d'un flow maîtrisé et mélodieux, avec un Booba tirant sur l'autotune, le tout posé sur une prod sobre au piano. De quoi faire frissonner les fans, qui ont aussitôt été séduis par la force de cet extrait mélancolique. La musique est accompagnée d'images du film Avatar, et d'une simple légende "Allez les Bleus", peut-être le futur titre du morceau.

B2O a trouvé une combine qui lui réussit bien : ces derniers temps, il sort des morceaux en NFT. Le succès de TN, qui lui avait rapporté plus de 600 000 dollars, a inspiré le Duc, qui est en route vers son premier disque de diamant, et est classé dans le top 10 des albums de rap français les plus vendus en 2021. Au sommet du succès, Booba semble apprécier la vue, et a décidé de nous présenter ses titres presque comme des chroniques de ses ressentis et observations, mois après mois.

De quoi nous mettre l'eau à la bouche, et nous permettre d'espérer écouter un nouveau titre de Booba très bientôt...