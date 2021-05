Suprême NTM : les premières images du biopic sont là

Alors que le film "Suprêmes" retracera bientôt au cinéma l'histoire du plus célèbre groupe de rap parisien, les premières images du film viennent de sortir !

Réalisé par Audrey Estrougo, le film Suprêmes va retracer l'histoire mythique de Suprême NTM, le célèbre groupe de rap qu'on ne présente plus . Il s'agit d'un film biographique qui s'intéresse à la période de la création du groupe à leur premier concert au Zénith de Paris, entre 1988 et 1992.

Un biopic attendu comme jamais

Annoncé depuis 2019, le casting de ce long métrage est ambitieux : Sandor Funtek et Théo Christine incarneront respectivement Kool Shen et JoeyStarr . Le tournage est alors prévu pour début 2020. Des photographies des deux acteurs en costumes sont dévoilées en juillet 2020, et le début du tournage est annoncé le mois suivant . JoeyStarr et Kool Shen déclarent alors : " On a rencontré Théo et Sandor, ils sont super motivés et travailleurs ! Et on a confiance en Audrey, avec qui on a travaillé sur le scénario, pour livrer un film fidèle à nos débuts et notre histoire " . Des premières images de l'équipe d'acteurs en action viennent d'être communiquées :

Suprême (D.R) ©Radio France

Ça arrive !

Le tournage de Suprêmes a notamment eu lieu à Paris et Montreuil, ainsi que dans le Rhône ( notamment au CCO de Villeurbanne ) et dans l'Ain . Pour l'heure, on ne sait pas encore à quelle date le long métrage sera disponible . On peut simplement espérer bientôt retrouver l'histoire de la genèse du Suprême NTM au plus vite !