Suikon Blaz AD : premier feat annoncé sur l’album de Vald

Vald dévoile le premier featuring de son prochain album.

Le nouveau projet de Vald approche à grands pas et les surprises qu'il contient se dévoilent de jour en jour .

Vald et Suikon Blaz AD, une histoire qui dure

Le 4 février prochain, Vald dévoilera son nouvel album, V. L'annonce a été faites ce vendredi 7 janvier en même temps que la sortie du clip Anunnaki et de plusieurs éditions, une standard, ainsi qu'une édition V1, V2, V3 et V4 . Des éditions qui se sont d'ailleurs vendues à plus de 30 000 exemplaires en 48h .

Peu après ces annonces, le rappeur d'Aulnay - Sous - Bois s'est fendu d'un tweet pour remercier les fans de s'être mobilisés . Dans ce post, l'auteur de Journal perso II en a profiter pour dévoiler le premier featuring de son prochain album, Suikon Blaz Ad. L'acolyte de toujours de Vald sera donc une nouvelle fois présent sur un titre avec le V après NQNT, Offshore, Qui dit mieux ou encore NQNTMQMQMB .

Maintenant que l'on connait la date de sortie, le nombre de morceaux et le premier invité de cet album, on a hâte d'en découvrir la tracklist officielle .