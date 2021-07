Stromae : son nouvel album est prêt

Enfin, Stromae revient dans le game !

par Team Mouv'

Stromae a promis à ses fans son futur retour dans les bacs et il a tenu parole . "Conscient qu’il y a de la demande", le chanteur prépare son grand retour après 7 ans sans une seule sortie d'album .

Un retour très attendu

C'est dans le nouveau magazine Paris Match spécial Festival de Cannes que l'annonce a été faite . Un journaliste de Gala, Thomas Monnier, reprend la news sur son compte Twitter au risque de rendre fous les fans du Maestro. On apprend que le futur album du belge sortira en automne . . . de quoi passer l'été rassuré !

Overbooké pour 2022

Les infos ne s'arrêtent pas là, l'agenda 2022 de Stromae est déjà bien rempli ! Le magazine affirme qu'il a prévu une tournée et que les festivals de l'été prochain sont déjà bookés . Loin des médias, le chanteur n'a pas pour autant laissé tomber la musique mais il a travaillé dans l'ombre en tant qu'auteur et compositeur. Il s'est confié à ce sujet l'automne dernier : "Je n'ai jamais vraiment arrêté, sauf à une période où je n'étais pas vraiment bien . " Mais comme on dit, après La Pluie, le beau temps et le chanteur revient bientôt sur le devant de la scène et son retour fait plaisir . Alors On Danse pour fêter ça ?