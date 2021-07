Stromae : une prime d'un million pour son retour ?

Les maisons de disque s'arrachent Stromae pour son retour à la musique.

par Team Mouv'

Ce n'est plus une surprise : le nouvel album de Stromae est prêt et c'est Paris Match qui a annoncé cette magnifique nouvelle mi - juillet . Après 7 ans d'attente, le successeur de Racine Carré est terminé, mais le mystère qui l'entoure reste entier . On ne connaît ni le nom, ni les invités, ni même la date de sortie, qui pourrait être programmée pour dans quelques mois comme l'affirme Le Parisien.

La guerre des maisons de disque pour signer Stromae

Toujours selon Le Parisien, un autre point d'interrogation subsiste autour de ce projet : la maison de disque qui aura la chance de distribuer l'album . En effet, libre de tout contrat, l'artiste belge serait à la recherche d'une maison de disque pour gérer la distribution de son album . Une hypothèse qui enflamme les professionnels de la musique et notamment Universal et Sony qui seraient actuellement en plein bras de fer pour signer Stromae et ainsi distribuer l'album . On apprend aussi qu'une prime d'un million d'euros serait aussi dans la balance pour les discussions .

Un album ultra attendu

Il faut dire que l'intérêt est énorme puisque le retour de Stromae s'annonce immense . Attendu depuis plusieurs années, la hype autour de son retour ne cesse de grimper . Côté chiffres, son dernier album s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 2 millions en France . À coup sûr, son retour va agiter les charts .