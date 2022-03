Stromae : retour réussi avec des énormes ventes en première semaine

Les chiffres de ventes du nouvel album de Stromae viennent d'être dévoilés.

par Team Mouv'

Le retour de Stromae est complètement réussi commercialement. Une semaine après la sortie de son album Multitude, les chiffres de ventes viennent de tomber : l'artiste belge a réalisé 81 035 équivalents ventes en une semaine, comme l'annonce le SNEP. En plus, il prend la première place du Top Albums de la semaine.

Avec ce chiffre, Stromae prouve qu'il est l'un des plus gros poids lourds de l'industrie musicale francophone. En quelques jours à peine, il se positionne à la porte d'un disque de platine, qu'il devrait obtenir prochainement. Pour rappel, l'auteur de L'enfer a obtenu un disque d'or en seulement trois jours.

Retour réussi pour Stromae

En plus des chiffres de ventes conséquents, le retour de Stromae est réussi aussi en musique. L'artiste a su proposer un projet unique, et marque les esprits avec un album qui lui correspond bien. Le maestro a su nous proposer des ambiances différentes et des thématiques profondes sur 12 titres très marquants, avec des tubes répartis dans tout l'album.

