Stromae annonce 3 premières dates avant sa tournée, dont une à l'Accor Arena à Paris

Pour son retour, Stromae va donner trois concerts en "Avant-Premières", à Bruxelles, Paris et Amsterdam.

Le grand retour de Stromae approche, et il annonce trois premières dates de concerts pour sa mini tournée Avant-Premières. L'artiste belge passera à Bruxelles le 22 février 2022, à Paris, le 24 février 2022 et à Amsterdam le 27 février 2022. Cette tournée de trois dates arrive quatre mois avant sa plus grosse tournée de festivals qui passera dans plusieurs villes en Europe.

La billetterie ouvre ce vendredi 3 décembre à 18h et les places sont limitées.

Le come-back de Stromae

Après plusieurs années de silence, Stromae a choisi la fin de l'année 2021 pour effectuer son retour avec Santé, premier single extrait de son nouvel album. Dans ce titre aux sonorités électroniques et cubaines, Stromae cite les salariés de la restauration et des sociétés de nettoyage qui travaillent pendant que les autres s'amusent, mais aussi les soignants, les marins-pêcheurs, chauffeurs, hôtesses de l'air et rend hommage à ceux "qui n'ont pas l'cœur aux célébrations".

Un retour réussi avec un clip qui cartonne, comptabilisant plus de 18 millions de vues sur YouTube.