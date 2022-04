Stromae a proposé ses services à PNL

Stromae se confie lors d'une interview à Clique et avoue avoir fait une proposition aux deux frères.

par Team Mouv'

Tout récemment certifié disque d'or en seulement 3 jours avec son album "Multitude", Stromae continue de marquer les esprits et les chiffres sont là pour le prouver. 9 ans après Racine Carré, son album au succès planétaire, l'artiste belge est de retour et a donné à Clique sa plus longue interview, sur un plateau virtuel avec Mouloud Achour.

Les similtudes avec PNL

Comme l'a très judicieusement fait remarquer le journaliste, l'artiste belge à plusieurs similitudes avec PNL : avoir commencé dans le rap plutôt classique et traditionnel pour avoir ensuite pris du recul et trouver son identité...

Stromae confirme et ajoute à cela, la façon dont ils gèrent leur image : "Ultra léché, ultra étudié". Il souligne leur stratégie qu'il applique lui aussi : "être absent en étant hyper présent"...

Ils sont super absents en étant hyper présents, un stratégie qu'il fait lui aussi. Une question qui a rappelé à Stromae une récente rencontre dans les loges d'une boite de nuit bruxelloise...

De quoi ils ont parlé ?

Un bref instant dans un endroit brouillant qui n'aura pas empêché Stromae de faire une proposition à PNL.

Ecoutez les gars si vous avez besoin d’aide ou de n’importe quoi pour la direction artistique, moi c’est avec grand plaisir quoi !

Le dernier album de PNL Deux frères comptabilise désormais le milliard de streams sur Spotify, une première pour le rap francophone, pas sûr qu'ils aient besoin d'aide sur la DA, mais c'est gentil d'avoir proposé...