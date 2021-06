Stomy Bugsy défend la cause animale dans un clip pour la PETA

Stomy Bugsy s'engage une fois de plus pour les animaux.

par Team Mouv'

Le rappeur du groupe Ministère A . M . E . R est un végane militant depuis quelques années déjà . L'année dernière, Stomy Bugsy a lancé une phrase choc à Europe 1 :"Faire saigner un animal ou un homme, c’est la même chose" . Très engagé, ses actes suivent ses mots : en 2019, il s'était infiltré de nuit dans un élevage industriel de poules pondeuses pour l'association DxE France . L'interprète de Mon papa à moi est un gangster fait encore du bruit pour parler à la place des animaux et apparaît dans une vidéo de PETA France.

Dans ce clip appelé Nous sommes tous pareils, Stomy dénonce les différences de traitement que l'humain porte aux animaux. On découvre des visages de personnes se transformer en visage d'animaux : poules, ours, poisson, éléphant, chat . Le visage du rappeur apparait petit à petit au fil des ses paroles sur celui d'une vache .

Un message fort pour la reconnaissance de la souffrance animale

Le message derrière ce spot de la PETA est de montrer que l'on est tous pareil : que l'on soit un humain, un animal domestique, sauvage, d'élevage ou de laboratoire . Stomy Bugsy dénonce ici ce que l'on appelle le spécisme . L'ONG PETA explique que c'est une croyance selon laquelle une espèce est plus importante qu’une autre . Il clôt la vidéo avec une phrase tranchante : "Nous avons le devoir de lutter contre toutes les discriminations et de nous reconnaître en chacun" . Pour le rappeur et l'association internationale, la compassion et le respect pour les animaux ne devrait pas changer selon notre relation et notre amour pour eux . L'association PETA souligne dans la description de la vidéo que "Les animaux ne sont pas des objets qui nous appartiennent ; ils sont des individus avec leurs propres intérêts, tout comme nous . "

Gilles Duarte, de son vrai nom, est un fervent défenseur du véganisme . Il évoque dans de nombreuses interviews avoir été traumatisé en regardant des vidéos d'abattoirs . Depuis il ne touche plus du tout à la viande et lutte pour la cause animale dès que l'occasion se présente . Il fait maintenant partie de la longue liste de stars qui collaborent avec la PETA et donnent leur voix pour la bonne cause : Pamela Anderson, Zahia Dehar, Karine Ferri, Yann Arthus - Bertrand, Iggy Pop, Greg Guillotin, Nick Cave, Hugo Clément, P ! nk .