Still Fresh enfermé dans son box dans le clip "Même scénario"

Still Fresh revient avec le morceau et le clip "Même scénario".

par Team Mouv'

Quelques semaines après avoir délivré les clips de Promesses et THANOS, Still Fresh revient avec un nouveau morceau. Intitulé Même scénario, le rappeur du XXème arrondissement parisien nous propose ce qu'il sait faire de mieux, avec son style toujours aussi soigné .

Dans ce clip réalisé par Olive Gogue - Meunier et Jason Mougamadou Abdullah pour Augure, l'artiste est enfermé dans son box, qui représente une boite de nuit . Autour de lui, les filles défilent . Et au gré des rencontres, il se rend finalement compte qu’aucune d'elles ne correspond à la femme de ses rêves . "Non je vais pas trouver de love foncedé dans la boîte de nuit [ . . . ] c'est la même histoire, c'est le même scénario . "