Stephen Curry : les punchlines de Damso, Gradur, Alpha Wann... en son hommage

Sacré champion NBA pour la 4ème fois avec les Warriors, Stephen Curry rentre un peu dans l'histoire.

par Team Mouv'

C'est historique : les Golden State Warriors sont sacrés champions NBA pour la 7ème fois de leur histoire en battant 4-2 les Boston Celtics la nuit dernière, et c'est le 4ème titre pour la génération dorée : Curry, Green, Thompson, Kerr après 2015, 2017 et 2018.

Steph dédicadé par le rap francophone

Superstar de ce collectif assez incroyable, Steph Curry a encore régalé lors de cette finale avec notamment une performance stratosphérique lors du match 4 : 43 points, 10 rebonds et 4 passes. Elu en tout logique MVP des finales, le meilleur tireur à 3 points de l'histoire, entre un peu plus dans le panthéon des meilleurs joueurs NBA. Moins célèbre que Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James, le numéro 30 des Warriors est quand même assez côté chez les francophones et certains rappeurs l'ont déjà dédicacé sur leurs morceaux. Du coup, c'est le moment idéal pour sortir une petite sélection :

Damso - "B. #QuedusaalVie" (album Ipseité)

"Genius League dans l'écurie , points d'suspension, Stephen Curry"

Ici, Damso parle du suspense illustré par les points de suspension ainsi que celui au moment des célèbres tirs à 3 points du prodige des Warriors. Même si vu son adresse, le dénouement est souvenu connu à l'avance.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Soprano - "J'suis en feu" (album l'Everest)

"Ce soir je suis un Warrior, appelle-moi Stephen Curry"

ici, Soprano fait référence à l'équipe de Steph les Warriors et à son côté guerrier (traduction en français du mot).

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Kaaris - "freestyle 93"

" MVP, comme Stephen Curry "

Phase on ne peut plus simple, mais qui est en parfait accord avec ce nouveau titre NBA : puisque le numéro 30 de Golden State a été élu pour la première fois de sa carrière MVP de la grande finale.

Benash - "Curry" (album CDG)

"Stephen Curry dans l'barillet, hey / Stephen Curry dans l'barillet, Stephen Curry"

Là, on parle carrément d'un morceau entier dédié à Steph et non à un hommage à l'une des meilleures sauces du game.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Gradur - "Baby mama" (album 59)

"Elle est bonne, elle est fraîche, elle a cheveux curly, on s'entend comme Kevin, Stephen Curry"

Ici, Gradur fait référence à l'entente sur le terrain entre les deux cracks Kevin Durant et Stephen Curry qui ont joué de 2016 et 2019 ensemble sous le maillot des Warriors avec un joli palmarès de 2 titres NBA et une finale perdue contre les Raptors.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Sneazzy - "Amaru" (EP Dieu bénisse Supersound)

"La casserole dans la cuisine c'est pas pour faire du riz / J'suis Steph Curry dans le money time"

Comme tout grand joueur qui se respecte, Curry est souvent décisif dans le money time (dernières minutes, secondes) des matchs de basket et ça Sneazzy l'a bien compris.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Alpha Wann - "Playoffs Freestyle"

"J'mets la pression comme Steph' Curry pendant les playoffs"

Alpha est un peu l'équivalent de Stephen Curry dans le rap français : très technique et trop fort pour gérer la pression.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Sans doute qu'après ce nouveau titre NBA, le génie de Golden State sera encore plus validé par le rap français dans les prochains mois et on entendra quelques phases sur lui. Même si un joueur comme LeBron reste plus connu et côté que lui un peu partout dans le monde.