Squidji : son premier album "Ocytocine" est enfin dispo avec Disiz, Josman...

Le premier album de Squidji intitulé "Ocytocine" est désormais disponible.

Le Crooner Boy nous dévoile enfin son premier album tant attendu . Après une longue attente des fans, le public peut enfin écouter ce que Squidji nous a concoctés pendant plusieurs mois, pour cet album Ocytocine.

Sur cet opus composé de 17 morceaux, on retrouve 5 beaux invités . Josman sur le morceau SUBARU, Lous and the Yakuza sur CICATRICES, , Jäde sur Money Machine, Lala & Ce sur BZ et le grand Disiz la Peste sur PARADIS BLEU. Squidji a déjà dévoilé plusieurs extraits clippés de cet album, comme STRIPPER, OXYGENE, INSTA.

Écoutez le premier album très prometteur de Squidji ci - dessous .

