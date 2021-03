Squidji parle de l'amour à l'heure des réseaux sociaux dans le clip "Insta"

Le 17 mars, Squidji a balancé le clip "Insta" !

par Team Mouv'

Le 7 janvier 2021, Squidji était l'invité de Pascal Cefran, Céline et Fif ( dans Mouv' Rap Club) avec qui il a notamment parlé de son EP Parades et de ses cours de chant . Le 17 mars, Squidji a lâché le clip introspectif Insta dans lequel il nous parle de la fameuse plateforme, et plus précisément d'une fille qu'il y a aperçu .

L'amour à l'ère Instagram

Tout au long du clip, on retrouve Squidji dans un bel appartement Haussmanien . On le voit passer de son canap à son entrée, de son entrée à son canap, alors que la lumière baisse à l'extérieur . Pendant qu'il fait les cent pas, il nous partage son monologue intérieur . Il y est question d'une jeune femme que l'artiste suit sur Instagram visiblement sans s'être jamais résolu à lui parler.

"J'm'en veux à la mort car je ferai pas le premier pas . C'est vrai que quand je m'ennuie moi j'guette ses stories, quand je les vois pas c'est à cause de l'algorithme" . Cette jeune femme, il suit son quotidien de loin, il ne la connait pas mais pourtant elle l'inspire énormément . Avec un flow à mi - chemin entre un rap chantant et du Rnb, Squidji nous dévoile cette relation paradoxale, porté par une instru phasante.